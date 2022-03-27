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Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi!

Rusya Ukrayna savaşı son dakika haberleri: Ukrayna'da devam eden çatışmalar dünyadaki ırkçı ve ayrımcı yaklaşımların turnusol kağıdı olmaya devam ederken Türkiye mağdurun dili dini, ten rengini ayırt etmeksizin sahip çıkan tek ülke olmayı sürdürüyor. Ukrayna'da yethimhanelerdeki çocukların tahliyesi için Türkiye'deki ilgili tüm bakanlıkların kabulü ile 159 yetim Ukraynalı çocuk Antalya'ya getirildi.

Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi!
Ekleme: 27.03.2022 - 15:12 Güncelleme: 27.03.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi!
Rusya'nın saldırmaya devam ettiği Ukrayna'da yetimhanelerde kalan 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik kafile, 3 saatlik yolcuğun ardından Polonya'dan uçakla Antalya'ya geldi.

159 UKRAYNALI YETİM TÜRKİYE'DE

Savaşın devam ettiği Ukrayna'daki yetimhanelerde bulunan çocukların tahliyesi için Türkiye İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Göç İdaresince çalışma gerçekleştirildi. Bu çerçevede 159'u yetim çocuk ve 26'sı bakım personelinden oluşan 185 kişilik ilk kafile, Polonya'dan 3 saat süren uçak yolculuğunun ardından Antalya'ya geldi.

Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi!

BÜYÜKELÇİ KARŞILADI

Çocukları havalimanı çıkışında Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, eşi Kateryna Bodnar ile Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Emir Rustamov karşıladı.

Havalimanından kendilerini bekleyen dört otobüse binen çocuklar, ağırlanacakları otele geçecekler.

Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi!

'TÜRK HÜKÜMETİNE TEŞEKKÜR EDİYORUZ'

Gazetecilerin sorularını cevaplandıran Ukrayna Büyükelçisi Vasyl Bodnar, 'Bugün ilk grup çocuklar geldi. Hem Türk hükümeti hem de Ukrayna şirketleri yardımıyla burada bir otele yerleştirebiliriz çocukları. Hem Türkiye'ye hem Türk hükümetine bu yardım için çok teşekkür ediyoruz.

Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi!

BOMBALANAN ŞEHİRLERDEN GELİYORLAR

Bu gelen ilk grup ama biz ikinci grubu da bekliyoruz. Çocuklar Rus ordusunun bombaladığı, bombalayabileceği şehirlerden gelecek. Ukrayna'da savaş olduğu sürece daha çok çocuğu burada ağırlayabiliriz. Umarım çocuklar oradaki olaylardan hem de buraya gelirken yaşadıkları olaylardan kurtulur ve burada rahatlar. Ukrayna'daki yetimhanelerden yaklaşık 2 bin kişiyi ağırlayabiliriz diye ümit ediyorum. Çocuklar ilk etapta otellerde kalacak. Çocuklar çok yorgunlar' dedi.

Türkiye bir kez daha tarihe geçti; Ukraynalı yetimler getirildi!

'KENDİMİZİ TÜRKİYE'DE İYİ HİSSEDİYORUZ'

Ukraynalı Nikita, 'Kendimizi iyi hissediyoruz. Ukrayna'dan Polonya'ya trenle gittik. 3 saat süren uçak yolcuğunun ardından Antalya'ya geldik. Kendimizi Türkiye'de iyi hissediyoruz' diye konuştu.
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