İstanbul'dan sonra şimdi de İzmir! CHP'li belediyeler ağaç katliamında hız kesmiyor!

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, bir süredir kentteki palmiye ağaçlarına dadanan ve çürümesine neden olan kırmızı palmiye böceği ile mücadele etmek yerine işin kolayına kaçıp çareyi hastalıklı ağaçları kesmekte buldu. Son olarak kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta 15 adet asırlık palmiye ağacı hastalık gerekçesi ile kesildi.Palmiye böceği ile mücadele etmek yerine ağaçların kesilmesi tepkileri de beraberinde getirdi. AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Fikret Mısırlı, bugüne kadar kent genelinde hastalık nedeniyle 1900 adet palmiye ağacının kesildiğini, bunlardan 100'e yakınının da kentin akciğeri olarak kabul edilen Kültürpark'ta yer aldığını söyledi.Kent genelinde geriye 4 bin 500 palmiye ağacı kaldığını hatırlatan Mısırlı; 'Eğer Büyükşehir Belediyesi önlem almazsa bu ağaçlar da bir bir elden gidecek. Bu gidişle İzmir'in simgesi palmiye ağaçları sadece fotoğraflarda ve logolarda kalacak' Diye konuştu. Ak Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli de ağaç katliamına tepki gösterdi: 'İstanbul'da 112 çınar ağacını kestiler. Bunlar en büyük çevreci geçiniyor ama uygulamalara baktığımızda bunun tam zıttını yaptıklarını görüyoruz.İzmir'de de 1900'e yakın palmiye ağacının bu şekilde kesildiği sabit. Bu durumda herhangi bir açıklamada henüz gelmedi. Bekliyoruz. Hatta şu anda geri kalan 4 bin 500'e yakın palmiye ağacının da kırmızı palmiye böceğinden dolayı risk altında olduğu söyleniyor. Nasıl çevrecilik bu ? Zeytin ağaçlarını kesip nasıl havuzlu villalar yaptıklarını görüyoruz''ÇÖZÜMÜ VAR'Ziraat Yüksek Mühendisi Hatice Zeybek Uslu: 'Palmiye ağaçlarındaki kırmızı böcek mücadelesi yılda iki kez, rutin bir şekilde yapıldığında çözülebilecek bir sorun. Sahada bunu çözebiliyorsunuz. Büyükşehir bünyesinde bir sürü ziraat mühendisi arkadaşımız var.Aziz Kocaoğlu'nun belediye başkanlığı döneminde, çok öncesinden bu zararlı ilk ortaya çıktığında etkin bir mücadele başlatılmıştı. O süreçte şırınga saplanmış palmiye ağaçlarını görmek mümkündü. Dönemine göre uygun budama yapılıyordu. Ama bu dönem maalesef yapılmıyor'Kemal Ataer : 'Benim işyerim Alsancak'ta. 40 yıldır bu bölgede esnaflık yapmaktayım. Yakın zamana kadar bu bölgenin yeşilini süsleyen Palmiye ağaçları her geçen gün sayıca azalıyor. İzmir Fuarı da işyerime çok yakın. Son yıllarda birçok Palmiye Ağacının bakımsızlıktan kuruduğu ve kesildiğine şahit oluyorum.Sadece palmiyeler değil Fuar içerisinde eskilerin tren yolu olarak bildiği şimdilerin tartan pisti olan yaklaşık 3 kilometreyi çevreleyen bölgedeki dut ağaçlarının tamamı kurumuş durumda. Onlarda kesiliyor. Bu Palmiye ağaçlarının, dut ağaçlarının günahı ne. Ya sökülüyor ya kesiliyor. Maalesef çevre duyarlılığı kalmamış.'Selman Dilek: 'Kırmızı Palmiye Böceğin bulaşmasını engellemek için ağaçların tepe ve köklerinde periyodik olarak ilaçlama yapılmalı. Dişi böcekler içinse böcekleri çeken kimyasal içeren feromon tuzaklar kurularak yakalanması gerekir. Söz konusu kesilen ağaçlar için geç kalındığını son çare olan kesmekte bulunulduğu görülüyor. Kurumuş ve ilaçlama hiç yok'