Rus işgalinde 31'inci gün: Karşılıklı itiraflar

Tüm dünyanın takip ettiği Ukrayna-Rusya Savaşı, birinci ayını geride bıraktı. Başkent Kiev de dahil olmak üzere birçok şehri kuşatan Rusya, geride kalan 30 günün raporunu kamuoyuyla paylaştı.Rusya, Ukrayna ordusunun, 14 binden fazla askerinin öldüğünü, yaklaşık 16 bin askerinin ise yaralandığı açıkladı. Rus ordusu ise 1351 askerlerinin öldüğünü 3 bin 825'inin de yaralandığını duyurdu.Birleşmiş Milletler ise, Rusya-Ukrayna savaşında Ukrayna'da en az 1081 sivilin hayatını kaybettiğini ve 1707 sivilin yaralandığını, 3 milyon 725 bin 806 sivilin komşu ülkelere geçtiğini bildirdi.Rusya'nın işgali altında olan Ukrayna'nın altyapısına verilen zararın yaklaşık olarak 63 milyar dolar olduğu öne sürüldü. Araştırmayı yapan analistler, son bir haftadaki zararın 3,5 milyar dolar olduğunu ifade etti.İşte karşılıklı itirafların yaşandığı Rusya-Ukrayna savaşında bölgede yaşanan dakika dakika gelişmeler...08.53. Rusya Devlet Başkanı Putin, Ukrayna'daki işgale katılan Rus askerlerin gazi sayılmasını içeren kararnameyi imzaladı.05.15: Dünyaca ünlü hacker grubu Anonymous, Rusya Merkez Bankası'nı hackleyerek, Putin'e mesaj gönderdi. Anonymous'tan yapılan açıklamada, "Vladimir Putin, hiçbir sır güvende değildir. Her yerdeyiz. Sarayınızdayız. Yemek yediğin yerdeyiz. Masanızdayız, uyuduğunuz odadayız" denildi.04.20: Ukrayna İçişleri Bakanı Danışmanı Anton Gerashchenko da, "Şoygu kalp krizi geçirdi. Bu nedenle Mart ayı ortasından beri kamuoyu önüne çıkmadı. Şoygu, Ukrayna'daki askeri operasyonlardaki başarısızlığı nedeniyle Putin’in sert tepkisi sonrası kalp krizi geçirdi. Şuan ana ordu karargahında tedavi görüyor. Şuan Nikolay N. Burdenko kliniğinde" iddialarını ortaya attı.03.50: Ukrayna Başbakanı Denis Şmihal, ülkede savaşa rağmen ekonominin düzelmesi adına halka çalışma çağrısında bulunarak, Rusya'nın saldırılarına hedef olan çatışma bölgeleri de dahil olmak üzere Ukrayna’daki emeklilere maaş ödemelerinin 2 gün boyunca yapılacağını duyurdu.03.10: Rusya'nın, Japonya'nın Kuzey Toprakları olarak adlandırdığı ve üzerinde hak iddia ettiği Kuril Adaları'nı da içeren bölgede askeri tatbikata başladığı bildirildi. Tatbikatın, Rusya'nın Japonya ile yürütülen 2. Dünya Savaşı sonrası barış anlaşması müzakerelerini askıya almasının ardından gelmesi "Tokyo'ya gözdağı" olarak yorumlandı."RUSYA SAVUNMA BAKANI SERGEY ŞOYGU KAYBOLDU"01.20: Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Ukrayna'da yaşanan savaşı durdurmak için neler yapılabileceği konusunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve NATO liderleriyle konuştuğunu duyurdu. Rusya Savunma Bakanı Şoygu'nun ortadan kaybolduğunu ve ülkesinde yaşanan savaşın detaylarını aktaran Zelenskiy, "1 hafta içinde güçlü ataklar yaptık. Rusya’nın Savunma Bakanı Şoygu bir yerlerde kayboldu. 16 bin ölü Rus askerleri arasında komutanlar da var. Bunlar ne için öldüler? Kime ne fayda sağladı?"00.41: Çekya Savunma Bakanı Jana Cernochova, Macaristan'ın, Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumu nedeniyle Vişegrad Grubu Ülkeleri (V4) Savunma Bakanları Toplantısı'na katılmayacağını bildirdi.00.00: ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) yetkilisi, Rusya'nın, Ukrayna'nın Herson kentindeki kontrolünü kısmen kaybettiğini ve bazı bölgelerde Ukrayna güçleriyle çatışmaların büyüdüğünü bildirdi.