Bakan Yanık duyurdu: Ödemeler yükseldi

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık canlı yayında önemli açıklamalarda bulundu.İşte Bakan Derya Yanık'ın canlı yayınındaki açıklamalarından satır başları:'ÇOK VERİMLİ BİR TOPLANTI OLDU'Oldukça yoğun bir program izledik. Biliyorsunuz her yıl BM Kadın Statüsü Komisyonu 8 Mart'ı takip eden süreçte yani 12-14 Mart'tan başlayarak Mart sonuna kadar bir dizi etkinlik düzenler. Oturumlar, kadın konularının tartışılması ve BM üye devletler nezdinde de bir genel bakış açısı geliştirmek ve mümkün mertebe bir yaklaşım ortaklığı geliştirme çabasıdır. İki yıldır pandemiden dolayı çevrimiçi yapılıyordu. Bu sene nispeten daha hibrit bir biçimde yapıldı. New York'ta Türk Evimizin açılmış olması bizim işimizi çok kolaylaştırdı. BM dışındaki programlarımızın hemen hemen tamamını Türk Evi'nde gerçekleştirdik.İlk programımız ABD'de New York ve çevresinde yaşayan Türk vatandaşlarımızla değişik dönemlerde uzun yıllar orada kalanlar, yakın dönemde gidenler gibi bir grup vatandaşımızla bir araya gelerek onları dinledik. ABD'deki şartları, ülkemizin yurt dışında tanıtımına, anlatımına ilişkin onların katkıları, bizim onlara nasıl yardımcı olabileceğimiz noktasında bir dizi karşılıklı değerlendirme ve müzakere yapmış olduk. Çok verimli bir toplantı oldu ve inşallah bundan sonra da orada yaşayan yurttaşlarımızla ilişkilerimizi devam ettireceğiz yoğun bir biçimde.Türkiye'nin nasıl göründüğünü, Türkiye'ye nasıl büyük umutlarla bakıldığını ne kadar çok güvenildiğini Ukrayna-Rusya krizindeki arabuluculuk rolü ve merkezde durup hakkaniyeti gözeten tutumu sebebiyle nasıl umuda dönüştüğünü ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yönelen prestiji Türkiye'den 10 bin km ötede olunca çok daha göğsümüzü kabarttı.Çok verimli bir toplantı oldu, devam ettireceğiz. Oldukça yoğun ve toplantı dizisi oldu. ABD'de yaşayan yabancı kanaat önderleriyle bir araya geldik. Aralarında Müslüman olanlar da vardı. BM toplantıları oldukça hareketli ve etkili geçti. Toplantılar tamamında Ukrayna konusu konuşuldu. Bu anlamda oradaki çatışmaların sona erdirilmesi ve özelliklerin sivillerin korunması noktasındaki tavırları çok açıktı. Bu toplantılarda Ukrayna ile ilgili tutum alınması gerektiği ve bir ses vermesi gerektiği ortaya kondu. Ama tabi bunun için somut bir çerçeve çizilmedi.'AFGANİSTAN'DA EN BÜYÜK YARDIMI YAPAN ÜLKE TÜRKİYE'BM'deki kadın statüsü toplantısında konusu ele alındı ve konuşuldu. Afganistan'da en büyük yardımı yapan Türkiye. Afganistan ile biz ilişkilerimizi koparmadık. Afganistan'ın en zor zamanında da Taliban öncesinde de Türkiye çok net bir biçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ağzından da çıkan cümlelerle kadın ve kız çocuklarının korunması, eğitimlerinin engellenmemesi gerektiği hususunu net şekilde ifade ettik. Afganistan'da 45 tane okulumuz var. Bunlardan 14 tanesi kız çocukları için. 11 aktif olarak çalışıyor.AİLE ATAŞELİKLERİ NEDİR?Amacımız yurt dışındaki vatandaşlarımıza sahip çıkmak.Bizim için bu konu son derece önemli bir başlık. Önümüzdeki süreçte gerçekten geliştirmeye ve faaliyetlerini etkinleştirmeye çalışıyoruz. Çocuklar, gençler ve bakıma muhtaç olan yaşlı vatandaşlarımızın aile, kadın ve sosyal yardımlar başlıklarında yurt dışında toplu olarak vatandaşlarımızın yaşadığı ve bakanlığımızın yurt dışındaki temsilcilikleri. Her bakanlığın yurt dışında temsilcilikleri var. Bizde Aile Ateşelikleri marifetiyle bakanlığımızı yurt dışına taşıma çalışıyoruz.2015 yılında ilk temsilciliğimiz kurduk. Bu hali hazırda aktif olarak devam ediyor. Ama 2022 yılı içerisinde 4 noktada nüfusumuzun yoğun olduğu yerlerde temsilcilik daha kuracağız. Bunun dışında Avrupa ve ABD'den talep geldi. Türk nüfusunun yoğun olduğu her yerde bu ateşelikleri kurmak niyetindeyiz. En yoğun olan yerler başlayarak bunları devam ettirmek arzusundayız. Yurt dışında çocukların ailelerinden kopmalarını engelliyoruz.ŞEHİT VE GAZİLER İÇİN TOPLANAN BAĞIŞLARYapılan bağışlar şeffaf bir şekilde paylaşılıyor. Şartlı bağışlar sadece belirtilen konu için kullanılır. Bizim en hassas olduğumuz noktalardan bir tanesi. Şehitlik deyince şehit yakını deyinde hepimizin tüyleri bir ürperir. Bizim duygularımızın kabardığı bir meseledir. İşte bu konu toplum içinde böylesine hassa bir konu. Bu konuyu sürekli kaşıyan sürekli istismar eden bir bilgi kirliliği var. Bunu bilerek yapıyorlar. Biz de elimizden geldiği kadar kamuoyunu ve tarafları bilgilendiriyoruz. Benim ilk verdiğim talimatlardan biri bu konudur. Vakfın her ay yaptığı ödemelerden sonra sitesinden düzenli olarak duyuralım istedim. Kaç kişiye verdik? Kaç kişiye ne kadar verdik?Son derece açık ve şeffaf bir süreç yürütüyoruz. Bizim vakfımızı Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'dır. Önce bunun altını çiziyorum. 15 Temmuz sonrası kuruldu ve 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için bir bağış kampanyasıyla kurulduğu için sadece sanki 15 Temmuz şehitleri ve gazileri için kurulmuş gibi düşünülüyor ama öyle değil. Vakfımız, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yönlendirmesi ve teşvikiyle Türkiye'deki bütün şehit yakınları ve gazilere hizmet için onlara sosyal destek sağlamak ve maddi destek sağlamak için kurulmuş bir vakıftır. Bizim bütün hizmetlerimizi takip edebilirler, vakfın çalışmalarına katılabilirler. Bunu altını çizerek söylüyorum.Bizim vakfımız 13 Temmuz 2019 tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından doğrudan kararla kurulan bir vakıftır. 15 Temmuz dayanışma kampanyasında 310 milyon toplandı. Beşiktaş'ta düzenlenen terör saldırısında sonra düzenlenen kampanyada 52 milyon lira toplanmış. Zeytin Dalı için de 2 milyon lira toplanmış. Bunların 3'de şartlı bağıştır. Bu ne demek? Sadece o bağışlandığı amaç için kullanabilirsiniz demektir. Burada toplananlar ilgili hak sahiplerine dağıtılıyor. Mart 2002 tarihi itibariyle hak sahiplerine 104 milyon 145 bin lira destek ödemesi sağlamış durumdayız. Bu paraların neması bile başka bir amaç için kullanılamaz. Vakıfla ilgili bütün ödemeler son derece açık ve son derece şeffaf.KADINA KARŞI ŞİDDETLE MÜCADELE VE ÇOCUK KORUMASIBizim bakanlık olarak 2 temel aksımız var. Birincisi toplumun tüm bireylerinin ihtiyacı olan politikaları belirlemek sonra bu politikaları sosyal hizmete dönüştürmek. Bu ülkenin bütün çocukları için onları koruyacak ve onları mutlu edecek çalışmayı hepsi için yapmamız gerekiyor. Çocukların dijital zararlardan korunmasıyla ilgili takiplerimizi yapıyoruz. Zararlı içeriklerin onlara ulaşmasını engellemek için çalışmalarımız var. Platformları takip ediyoruz, içeriklerin kaldırılması için takipler yapıyoruz. Biz tüm personelimizle bütün vakaları takip ediyoruz.