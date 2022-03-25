Yonca Evcimik Kimdir? Yonca Evcimik Kaç Yaşında?
Yonca Evcimik birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Yonca Evcimik kimdir sorusu yer alıyor. Peki, Yonca Evcimik kimdir? Yonca Evcimik kaç yaşında? Yonca Evcimik nereli? İşte merak edilenler...
Yonca Evcimik birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Yonca Evcimik kimdir ve Yonca Evcimik kaç yaşında soruları yer aldı. Yaptığı paylaşımlarla sık aık gündeme gelen isimler arasında yer alan Yonca Evcimik oldukça konuşuluyor. Yonca Evimik kimdir ve Yonca Evcimik kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Yonca Evcimik Kimidir?
Yonca Evcimik birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorular arasında Yonca Evcimik kimdir sorusu yer aldı. Yonca Evcimik 16 Eylül 1963 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Tiyatro, dans ve bale alanında birçok başarılı çalışma yapmıştır. edi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı gibi birçok filmde yer almıştır. Türk halkı tarafından oldukça sevilen başarılı oyuncular arasında yer almayı başarmıştır.
Albümleri
1991 - Abone
1992 - Kendine Gel
1994 - Yonca Evcimik '94
1995 - I'm Hot For You
1998 - Günaha Davet
2001 - Herkes Baksın Dalgasına
2008 - Şöhret - İbret Öyküsü
2014 - 15.
Teklileri, EP'leri
1994 - 8.15 Vapuru
1995 - I'm Hot For You
1997 - Yaşasın Kötülük
2004 - Aşka Hazır (EP)
2005 - Oldu Gözlerim Doldu
2008 - Şöhret (EP, PopKorn & Uğur Yıldıran U.UR)
2010 - Tweetine Bandım
2011 - Seni Hâlâ Seviyorum
2012 - Yallah Sevgilim
2016 - Aha!
2017 - Kendine Gel (feat. İrem Derici & Gökçe)
2017 - Ortaya Karışık (EP)
2020 - Ayıp Şeyler
Remiks albümleri
2002 - The Best of Yoncimix - Remixes
2016 - Aha! - Remixler
Arşiv albümleri
2012 - 5'i 1 Yerde - Altın Albümler
1980 Hisseli Harikalar Kumpanyası
1981 Hababam Sınıfı
Yedi Kocalı Hürmüz
Artiz Mektebi
Carmen
Ajda Pekkan Süperstar
Nükhet Duru ve On Yıl Geçti
1982 Şen Sazın Bülbülleri
1983 Neşeli Kuklalar
Devekuşu Kabare (Yasaklar, Aşk Olsun, Geceler, Reklamlar, Deliler)
2011 Yeliz Kabare Show
2017-2019 Yedi Kocalı Hürmüz
Safinaz
Filmografisi
Sinema
Yıl Yapım Rol Notlar
1979 Doktor
1981 Hababam Sınıfı Güle Güle
Yonca
1984 Kızlar Sınıfı
Nurgül
1995 Bay E
Köylü Kadın
2013 Kral Yolu - Olba Krallığı
Yoncimik
2018 Bizim Köyün Şarkısı
Televizyon
1993 Karambol Show
1995 Reyting Hamdi
1996-2001 Çılgın Bediş
2005-2011 Benimle Dans Eder misin?
2006 Acemi Cadı
Selena
2009 Altın Kızlar
2010 Sen Harikasın
Bale Hocası
2013 Heberler
Aşk Kaç Beden Giyer
2016 Hayatımın Aşkı
2020 Benimle Söyle