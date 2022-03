Yonca Evcimik Kimdir? Yonca Evcimik Kaç Yaşında?

Yonca Evcimik Kimidir?



Yonca Evcimik birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Yaptığı paylaşımlarla sık aık gündeme gelen isimler arasında yer alan Yonca Evcimik oldukça konuşuluyor.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Yonca Evcimik birçok kişi tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılan sorular arasındasorusu yer aldı. Yonca Evcimik 16 Eylül 1963 tarihinde dünyaya geldi. Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuarı Yüksek Bale Bölümü mezunudur. Tiyatro, dans ve bale alanında birçok başarılı çalışma yapmıştır. edi Kocalı Hürmüz, Hisseli Harikalar Kumpanyası, Şen Sazın Bülbülleri, Nükhet Duru ve On Yıl Geçti, Ajda Pekkan Süperstar, Hababam Sınıfı ve Carmen rol aldığı çalışmalardır. Bu dönemde ayrıca Hababam Sınıfı Güle Güle ve Kızlar Sınıfı gibi birçok filmde yer almıştır. Türk halkı tarafından oldukça sevilen başarılı oyuncular arasında yer almayı başarmıştır.1991 - Abone1992 - Kendine Gel1994 - Yonca Evcimik '941995 - I'm Hot For You1998 - Günaha Davet2001 - Herkes Baksın Dalgasına2008 - Şöhret - İbret Öyküsü2014 - 15.1994 - 8.15 Vapuru1995 - I'm Hot For You1997 - Yaşasın Kötülük2004 - Aşka Hazır (EP)2005 - Oldu Gözlerim Doldu2008 - Şöhret (EP, PopKorn & Uğur Yıldıran U.UR)2010 - Tweetine Bandım2011 - Seni Hâlâ Seviyorum2012 - Yallah Sevgilim2016 - Aha!2017 - Kendine Gel (feat. İrem Derici & Gökçe)2017 - Ortaya Karışık (EP)2020 - Ayıp Şeyler2002 - The Best of Yoncimix - Remixes2016 - Aha! - RemixlerArşiv albümleri2012 - 5'i 1 Yerde - Altın Albümler1980 Hisseli Harikalar Kumpanyası1981 Hababam SınıfıYedi Kocalı HürmüzArtiz MektebiCarmenAjda Pekkan SüperstarNükhet Duru ve On Yıl Geçti1982 Şen Sazın Bülbülleri1983 Neşeli KuklalarDevekuşu Kabare (Yasaklar, Aşk Olsun, Geceler, Reklamlar, Deliler)2011 Yeliz Kabare Show2017-2019 Yedi Kocalı HürmüzSafinazSinemaYıl Yapım Rol Notlar1979 Doktor1981 Hababam Sınıfı Güle GüleYonca1984 Kızlar SınıfıNurgül1995 Bay EKöylü Kadın2013 Kral Yolu - Olba KrallığıYoncimik2018 Bizim Köyün Şarkısı1993 Karambol Show1995 Reyting Hamdi1996-2001 Çılgın Bediş2005-2011 Benimle Dans Eder misin?2006 Acemi CadıSelena2009 Altın Kızlar2010 Sen HarikasınBale Hocası2013 HeberlerAşk Kaç Beden Giyer2016 Hayatımın Aşkı2020 Benimle Söyle