WhatsApp, sesli mesaj gönderimini hiç olmadığı kadar kolaylaştırıyor

Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp, Android platformundaki kullanıcı deneyimini geliştirmek amacıyla sesli mesaj kaydını kolaylaştıran yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.Google Play Beta Programı'nda yayınlanan son güncelleme ile mikrofon düğmesine tek dokunuşla sesli mesaj kaydı başlatma özelliği test edilmeye başlandı.WhatsApp'ın Android için 2.25.15.19 beta sürümünde ortaya çıkan bu yeni özellik, sesli mesaj kaydını başlatmak için mikrofon simgesine bir kez dokunmayı yeterli kılıyor ve kilit modu otomatik olarak devreye giriyor.Bu, mevcut basılı tutma veya yukarı kaydırarak kilitleme yöntemlerini tek bir pratik adımda birleştiriyor.Kayıt başladıktan sonra kullanıcılar, her zamanki gibi mesajı göndermeden önce sesli notu dinleyebilecek veya silebilecekler.Bu tek dokunuşla kayıt özelliği, bireysel sohbetlerden grup konuşmalarına ve kanallara kadar tüm mesajlaşma alanlarında geçerli olacak şekilde tasarlandı.WhatsApp, bu yeni özellikle platform genelinde daha tutarlı bir sesli mesaj deneyimi sunmayı hedeflediğini belirtti.Özellik şu anda yalnızca sınırlı sayıda beta kullanıcısıyla test ediliyor ve şirketin ilerleyen dönemde daha geniş çaplı bir dağıtım yapması bekleniyor.