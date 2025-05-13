Bir kişi hayatını kaybetmişti! O metrobüs şoförü tutuklandı

İstanbul Beylikdüzü’nde meydana gelen ve 1 kişinin hayatını kaybettiği metrobüs kazası ile ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı.

Beylikdüzü'nde 1 kişlinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı metrobüs kazasına ilişkin otobüs içinden güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıkmıştı.Görüntülerde metrobüse çarpan otobosün içindeki yolcuların savrulduğu anlar yer alıyor. Bir diğer güvenlik kamerası görüntüsünde ise şoförün kaza öncesi ve sırasında verdiği tepki ile çarpmanın etkisiyle yolcuların savrulduğu anlar görülüyor. 1 kişinin öldüğü 40 kişinin yaralandığı kaza anı şoför mahallinde bulunan kameraya da yansımıştı .Görüntülerde metrobüse arkadan çarpan diğer metrobüs şoförünün kazanın yaşandığı anlarda verdiği tepki ve yolcuların savrulduğu anlar yer alıyordu.Olayla ilgili gözaltına alınan metrobüs şoförü Şaban Ş. Çıkarıldığı mahkemece taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan tutuklandı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.