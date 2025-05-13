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İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem

İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 07.18'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6.84 kilometre derinliğinde meydana geldi.

İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Ekleme: 13.05.2025 - 10:10 Güncelleme: 13.05.2025 - 10:33 / Editör: Atilla Özbir
İstanbul Büyükçekmece'de 3.8 büyüklüğünde deprem
Marmara Denizi Büyükçekmece açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 07.18'de merkez üssü Marmara Denizi Büyükçekmece açıkları olan 4.3 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Sarsıntı yerin 6.84 kilometre derinliğinde meydana geldi.