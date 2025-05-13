Türkiye’nin diploması gücü! Başkan Erdoğan'ın başarılı dış politikası dünyaya umut oluyor

Türkiye'nin dış politikada yıllardır izlediği başarılı politikalar dünya barışı için kilit rol oynama devam ediyor. Rusya ile Ukrayna arasında Şubat 2022'den beri süren savaşın çözülmesi için gözler bir kez daha Türkiye'ye çevrildi.Dünya medyası Rusya lideri Vladimir Putin ile Ukrayna lideri Volodimir Zelenski'nin 15 Mayıs'ta İstanbul'da bir araya gelme kararına odaklanmışken Beyaz Saray'dan önemli bir açaklama geldi. ABD Başkanı Donald Trump da aynı gün İstanbul'a gelebileceğini dile getirdi. Avrupa ülkeleri de süreci yakından takip ediyor.Rusya-Ukrayna arasındaki barış müzakeresi esnasında NATO Dışişleri Bakanları Türkiye'de olacak. 14-15 Mayıs'ta Antalya'da NATO Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı düzenlenecek. Ankara sadece Ukrayna-Rusya savaşının çözümünde değil, dünyanın dört bir yanındaki krizlerin bitirilmesi noktasında da ilk başvurulan ülke oluyor.KRİZLERİ ÇÖZEN ÜLKEPakistan-Hindistan: İki ülke arasında geçtiğimiz hafta yaşanan sıcak çatışmalarda üç gündür ateşkes yürürlükte. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, 'Türkiye'ye barış çabaları için teşekkür ederim' demişti.Filistin: İsrail'in Gazze soykırımının durdurulması için en aktif çalışan ülke Türkiye. ABD ile Hamas arasında başlatılan ve ateşkes için kritik öneme sahip olan doğrudan görüşmelerin Türkiye üzerinden yürütüldüğü tahmin ediliyor.Azerbaycan: Karabağ zaferinde aktif rol alan Türkiye diğer tarafta Ermenistan ile ilişkiler yeniden belirlenmesinin de önünü açtı.Bosna Hersek: Balkanlar bir süredir diken üstünde, Türkiye'nin rolü ve duruşu kilit önemde.Etiyopya - Somali: Afrika'da yeni bir savaşın önüne Ankara'nın çabaları geçiyor. İki ülke arasında barış görüşmeleri yürütülüyor.Sudan: Ülkede yaşanan kanlı kardeş kavgasının bitirilmesi için Türkiye'nin 2024 sonunda bu yana devrede olduğu biliniyor.Kosova: Türkiye, Kosova'nın karşılaştığı birçok sorunda da anında devreye giriyor.Suriye: Esad sonrası yeni dönemde Suriye'nin egemenliği için bölgenin istikrarının anahtarı Türkiye'nin elinde.ABD Başkanı Donald Trump, Ortadoğu gezisi öncesinde Oval Ofis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerini değerlendirdi. Trump, 15 Mayıs Perşembe günü İstanbul'da yapılacak Rusya-Ukrayna görüşmelerinden olumlu bir sonuç çıkacağına inandığını belirterek 'O anda nerede olacağımı bilmiyorum.Ortadoğu'da bir yerde olacağım ama faydalı olacağını düşünürsem oraya (İstanbul'a) uçabilirim' dedi. Rusya ile Ukrayna'nın bir araya gelip ateşkese ulaşması konusunda çok ısrarcı olduğunu ve İstanbul'daki görüşmenin çok iyi geçeceğine inandığını ifade eden Trump, 'Türkiye'de (15 Mayıs) Perşembe günü yapılacak toplantıyı hafife almayın, Başkan Erdoğan harika bir ev sahibi olacak' diye konuştu.ZELENSKİ: ERDOĞAN'A TEŞEKKÜRLERUkrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski dün Başkan Erdoğan'la kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, 'Desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Putin'le doğrudan ve kapsamlı müzakerelere hazır olduğumu kendisine teyit ettim. Ben Türkiye'de olmaya hazırım' dedi.