Yeni Papa Türkiye'ye gelmek için hazırlanıyor

Katolik Hristiyanların ruhani lideri Papa Francis'in 21 Nisan günü hayatını kaybetmesinin ardından yeni papa, 69 yaşındaki ABD’li Kardinal Robert Prevost oldu.Francis'in, Hristiyan alemi için büyük önemi olan Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümüne denk gelen mayıs ayı sonunda Türkiye'ye gelmesi bekleniyordu.Ölümünden sonra vasiyetinde de yeni papanın bu konsile katılması talebinde bulunan Francis'in isteği yerine geliyor.Konsile katılıp katılmayacağı merak konusu olan Papa 14. Leo, ilk faaliyetlerinden birini, Konklav'ı takip eden yaklaşık 4 bin gazeteciyle Vatikan’da buluşarak gerçekleştirdi.Papa 14. Leo, konuşmasının ardından ön sıralardaki gazetecileri tek tek selamladı.Bu sırada bir gazetecinin, Birinci İznik Konsili'nin 1700. yıl dönümü münasebetiyle daha önce selefi Papa Francis'in gitmeyi istediğini ancak ömrünün yetmediğini hatırlatarak, kendisinin gidip gitmeyeceğini sorması üzerine papa 14. Leo, "Bunu biliyorum. Hazırlanıyoruz." yanıtını verdi.Birinci İznik Konsili, Hristiyanlık tarihinde önemli yer tutuyor.Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos'un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında düzenlenmişti.Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde önemli dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.