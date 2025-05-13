Bakan Kurum'dan belediyelere müsilaj uyarısı! Sözleri yerine getirmelerini bekliyorum

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Marmara Denizi'ni etkisi altına alan müsilaj tehlikesine karşı önemli uyarılarda bulundu. Bakan Kurum, Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerden, çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdikleri sözleri yerine getirmelerini beklediğini belirtti. Bakanlık olarak müsilaja karşı belediyelerle imza altına alınan eylem planına sadık bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Kurum, eylem planını beraber hazırladıkları belediyelerin görevlerini yeterince yerine getirmediğini ifade etti. Söz verilen atık su arıtma tesislerinin artık yapılması gerektiğini söyledi.Bakanlık olarak; müsilaja karşı belediyelerimizle ortak mütabakatla bir masa etrafındaki eylem planına sadık bir şekilde çalışıyoruz. Üzülerek ifade etmem gerekir ki; eylem planını beraber hazırladığımız belediyelerimiz, vazifelerini yeterince yerine getirmiyor.Ben Marmara'ya kıyısı olan tüm belediyelerimizden artık çok geç olmadan milletimize ve doğamıza verdiğiniz sözleri yerine getirmelerini bekliyorum. Müsilaj ve benzeri sorunların yeniden yaşanmaması için söz verilen atık su arıtma tesisleri artık yapılmalı. Burada bekleyecek zaman kalmadı.Biz bu noktada üzerimize düşeni yapmaya da her türlü desteği vermeye de hazırız. Çevrede depremde siyaset olmaz. Bu nedenle tüm Marmara'da olduğu gibi burada da önlemlerimizi alacak, denetimleri çok daha yoğun yapacak ve her türlü yaptırımları uygulamaktan geri durmayacağız.