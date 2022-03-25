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Ukrayna'da son durum! Rus kuvvetleri Kiev'de tıkandı!

İngiltere Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Rus kuvvetlerini geri ittiğini duyurdu.

Ukrayna'da son durum! Rus kuvvetleri Kiev'de tıkandı!
Ekleme: 25.03.2022 - 15:06 Güncelleme: 25.03.2022 - 15:12 / Editör: Ozge Selin
Ukrayna'da son durum! Rus kuvvetleri Kiev'de tıkandı!
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, saldırıların üzerinden bir ay geçmesine rağmen Rusya'nın başkent Kiev'i kuşatamadığına dikkat çekmişti.

Benzer bir açıklama, İngiltere Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

UKRAYNA GÜÇLERİ KİEV'İN DOĞUSUNDA İLERLİYOR
Bakanlık, sahadan alınan istihbartla ilgili yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun, düzenlediği karşı saldırıların ardından Kiev'in 35 kilometre doğusundaki kasabaları ve mevzileri yeniden ele geçirdiği duyuruldu.

RUS KUVVETLERİ GERİ İTİLİYOR
Açıklamada, "Ukrayna kuvvetleri, Rus kuvvetlerini kuzeybatı ekseni boyunca Kiev'den Hostomel Havaalanı'na doğru geri itmeye devam edecek gibi görünüyor." denildi.

LOJİSTİK SORUNLAR YAŞANIYOR
Rusya'ya bağlı birliklerin, Ukranya'nın güneyindeki Mıkolayiv şehrini aşmaya çalıştığı, ancak lojistik sorunlar ve Ukrayna'nın direnişi nedeniyle yavaşladığına dikkat çekildi.

Ukrayna'da son durum! Rus kuvvetleri Kiev'de tıkandı!

İNGİLTERE: RUSLARIN MORALİ YOK
İngiltere Savunma Bakanlığı ayrıca, Rus birliklerinin "moral eksikliği" yaşadığını, Kiev'i gele geçirmek üzere yeniden konuşlanmalarının "pek olası olmadığı" aktarıldı.

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