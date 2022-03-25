Bakan Karaismailoğlu'ndan heyecanlandıran paylaşım: Bir sürprizimiz var!

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabından heyecanlandıran bir açıklama yaptı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun geçtiğimiz hafta açılan ve bugün açılacak Tokat Havalimanı'yla ilgili yaptığı paylaşımı heyecana neden oldu.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Karaismailoğlu, ''6 gün önce 1915 Çanakkale Köprüsü’nü açtık, yarın Tokat Havalimanı’nı açıyoruz, pazartesi günü de bir sürprizimiz var. Durmak yok!'' ifadelerini kullandı.Öte yandan Karaismailoğlu, 25 Martta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla açılışı gerçekleştirilecek Yeni Tokat Havalimanı'nında incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu, yetkililerden bilgi aldı.