Aksaray'da öğrencisini döven öğretmen yeniden yargılandı! Flaş karar!

Aksaray'ın Ortaköy ilçesindeki Şehit Salih Aksu Ortaokulu'nda görev yapan matematik öğretmeni Ali Rıza Y., 14 Aralık günü koridora çıkardığı öğrencisi T.K.'yi tokatlayıp, boğazını sıkmıştı.Mağdur çocuğun yardımına ise gürültü üzerine sınıftan çıkan öğretmen Gülcan Ünlü yetişmişti.GÖREVİNE SON VERİLDİMilli Eğitim Bakanlığınca idari soruşturma kapsamında öğretmenlik mesleğine son verilen Ali Rıza Y., İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde memur olarak göreve başlamıştı.Bu süreçte Ali Rıza Y. hakkında, 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.HAPİS CEZASI ALDI, HÜKMÜN AÇIKLANMASI GERİ BIRAKILDIOrtaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Ali Rıza Y., 15 Şubat'ta görülen duruşmada önce 'basit yaralama' suçundan 8 ay hapis cezası aldı. Mahkeme heyeti, suçun 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı, kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle' gerçekleştiğini belirterek, cezayı 12 aya çıkardı.Heyet, duruşmadaki tutum ve davranışları ile cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkisini gerekçe göstererek iyi hal indirimi uygulayıp, 10 aya düşürerek, hükmün açıklanmasını geri bıraktı.İTİRAZ ÜZERİNE KARAR BOZULDUOrtaköy Cumhuriyet Başsavcılığı ile T.K.'nin aile avukatı Ali Oğuz Şahin, cezayı az bulup, alt sınırdan uygulanmasına ve hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına, üst mahkemede itirazda bulundu.Bunun üzerine Aksaray 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi, itirazı haklı bularak kararı bozdu.HAKİM KARŞISINA ÇIKTI: KIZ ÇOCUKLARINI TACİZ EDİYORDUOrtaköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde bugün görülen duruşmada savunma yapan Ali Rıza Y., 'T.K. sigara içtim diye bana iftira attı. Ben onu sürekli okşayarak uyardım. Buna da bütün sınıf şahit. Talha kedileri boğup öldürüyordu, bacaklarını ayırıyordu. Okuldaki kız çocuklarını taciz ediyordu. Bundan dolayı uyardım.'YILLAR ÖNCE DE BUNA BENZER BİR OLAY YAŞADIM'Onun resim öğretmeni olmasını istiyordum. 2013 yılında da buna benzer bir olay yaşamıştım ve 25 gün hapis cezası aldım. İyi halden dolayı 20 güne düşürdüler, cezam ertelenmişti. Ben 2014 yılında KPSS sınavında Türkiye 84'üncüsü oldum. Mahkemenizden de cezanın ertelenmesini istiyorum.' dedi.1 YIL 6 AY HAPİS CEZASI ALDIMahkeme heyeti, Ali Rıza Y.'ye 'beden ve ruh bakımından kendisini savunamayacak durumda bulunan kişiye karşı kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuzu kötüyü kullanmak suretiyle basit yaralama' suçundan 1 yıl 6 ay hapis cezası verdi.T.K.'nin ailesi de kararı az bulduklarını belirterek, itiraz edeceklerini söyledi.