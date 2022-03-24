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Türkiye Portekiz Maçı Bugün Mü? Türkiye Portekiz Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Türkiye Portekiz maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye Portekiz maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, Türkiye Portekiz maçı ne zaman? Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda? Türkiye Portekiz maçı saat kaçta? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.03.2022 - 11:15 Güncelleme: 24.03.2022 - 11:20 / Editör: Ozge Selin
Türkiye Portekiz Maçı Bugün Mü? Türkiye Portekiz Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Türkiye Portekiz maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye Portekiz maçı bugün mü ve Türkiye Portekiz maçı ne zaman soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok futbolsever araştırmalarını hızlandırdı. Türkiye Portekiz maçı bugün mü ve Türkiye Portekiz maçı hangi kanalda sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Türkiye Portekiz Maçı Bugün Mü? Türkiye Portekiz Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Türkiye Portekiz Maçı Ne Zaman?


Türkiye Portekiz maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye Portekiz maçı ne zaman sorusu yer alıyor. Karşılaşma 24 Mart Perşembe günü 22.45’te başlayacak. TRT 1 ekranlarından canlı bir şekilde izleyebilirsiniz.

Türkiye Portekiz Maçı Muhtemel İlk 11’leri
Türkiye Portekiz maçı muhtemel ilk 11’leri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Türkiye Portekiz maçı ne zaman sorusu yer aldı. İşte Türkiye Portekiz maçı muhtemel ilk 11’leri;
KALE: Altay Bayındır, Sinan Bolat , Uğurcan Çakır
SAVUNMA: Zeki Çelik, Mert Müldür, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Merih Demiral, Ozan Kabak, Serdar Aziz, Caner Erkin, Rıdvan Yılmaz
ORTA SAHA: Abdülkadir Ömür, Cengiz Ünder, Yunus Akgün, Berkan Kutlu, Dorukhan Toköz, Orkun Kökçü, Taylan Antalyalı, Hakan Çalhanoğlu, Yusuf Yazıcı, Doğukan Sinik, Kerem Aktürkoğu
FORVET: Burak Yılmaz, Enes Ünal, Serdar Dursun, Umut Bozok

Türkiye Portekiz Maçı Bugün Mü? Türkiye Portekiz Maçı Muhtemel İlk 11’leri

Bugün Hangi Maçlar Var?


Futbolseverler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında bugün hangi maçlar var sorusu yer alıyor. İşte oldukça merak edilen 24 Mart maç takvimi;

12:10 Avustralya – Japonya 2022 Dünya Kupasi Eleme Bilyoner TV
14:00 Güney Kore – İran 2022 Dünya Kupasi Eleme Smart Spor2
15:00 Lübnan – Suriye 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD
15:00 Vietnam – Umman 2022 Dünya Kupasi Eleme Bilyoner
18:00 Çin – Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 Sırbistan – Kuzey Makedonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner
19:30 İsrail – Polonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner
20:00 Irak – BAE 2022 Dünya Kupasi Eleme Smart Spor 2,Spor Smart 2
21:30 Macaristan – Sırbistan Hazırlık Maçı S Sport Plus
22:45 Portekiz – Türkiye 2022 Dünya Kupasi Eleme TRT 1, CBC Sport
22:45 Galler – Avusturya 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv
22:45 İsveç – Çekya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus
22:45 İtalya – Kuzey Makedonya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus
22:45 Fransa – Faroe Adaları UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bein Sports 2

25 MART CUMA

05.00 Meksika-ABD S Sport +
05.05 Kosta Rika-Kanada S Sport +
21.45 Romanya-Yunanistan S Sport 2
22.05 İskoçya-Türkiye A Spor

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