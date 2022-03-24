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Market ve tedarikçilere 2. soruşturma! Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı

Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, "5 market ve 15 büyük tedarikçiye soruşturma açıldı. Birinci soruşturmanın sonunda yeni deliller ortaya çıktı" dedi. 5 zincir markete 2,7 milyar TL ceza verildiğini ifade eden Birol Küle, "2 market yargıya başvurdu, diğerleri de gidebilir" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 24.03.2022 - 22:21 Güncelleme: 24.03.2022 - 22:27 / Editör: Ozge Selin
Market ve tedarikçilere 2. soruşturma! Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı
Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle, APara canlı yayınında önemli açıklamalarda bulundu. Birol Küle, market ve tedarikçilere yönelik soruşturmalarla ilgili konuştu, yeni bilgileri paylaştı.

Birol Küle, '3 büyük tedarikçi uzlaşma talebinde bulundu. Rekabet Kurulu kabul etmedi.' dedi. Küle, 'Devam eden 24 soruşturma var. Bizim bütüm kararlarımız yargı denetimlerine açık. Çeşitli sektörlerde devam eden soruşturmalarımız var' ifadelerini kullandı.

5 zincir markete 2,7 milyar TL ceza verildiğini ifade eden Birol Küle, '2 market yargıya başvurdu, diğerleri de gidebilir' dedi.

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Market ve tedarikçilere 2. soruşturma! Rekabet Kurumu Başkanı açıkladı
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