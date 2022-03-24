İtalya Kuzey Makedonya Maçı Ne Zaman? İtalya Kuzey Makedonya Maçı Saat Kaçta?
İtalya Kuzey Makedonya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İtalya Kuzey Makedonya maçı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, İtalya Kuzey Makedonya maçı ne zaman? İtalya Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda? İtalya Kuzey Makedonya maçı saat kaçta? İşte detaylar...
İtalya Kuzey Makedonya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İtalya Kuzey Makedonya maçı ne zaman ve İtalya Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. İtalya Kuzey Makedonya maçı için iki takımın da hazırlıklarını tamamladığı belirtiliyor. Akşam oynanacak milli maçın yanında bu maç hakkında da birçok detay oldukça merak edildi. İtalya Kuzey Makedonya maçı ne zaman ve İtalya Kuzey Makedonya maçı saat kaçta sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
İtalya Kuzey Makedonya Maçı Ne Zaman?
İtalya Kuzey Makedonya maçı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Futbolseverler konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında İtalya Kuzey Makedonya maçı ne zaman ve İtalya Kuzey Makedonya maçı saat kaçta soruları yer aldı. İtalya Kuzey Makedonya maçı bu akşam 22.45’te başlayacak.
İtalya Kuzey Makedonya Maçı hangi Kanalda?
İtalya Kuzey Makedonya maçı hakkında en sık aratılanlardan biri de İtalya Kuzey Makedonya maçı hangi kanalda sorusu oldu. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İtalya Kuzey Makedonya maçını S Sport kanalından kolaylıkla izleyebilirsiniz.
Bugün Hangi Maçlar Var?
Bugün yapılacak maçlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Süper Lig’in yanı sıra diğer maçlar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte 24 Mart maç takvimi;
12:10 Avustralya – Japonya 2022 Dünya Kupasi Eleme Bilyoner TV
14:00 Güney Kore – İran 2022 Dünya Kupasi Eleme Smart Spor2
15:00 Lübnan – Suriye 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD
15:00 Vietnam – Umman 2022 Dünya Kupasi Eleme Bilyoner
18:00 Çin – Suudi Arabistan 2022 Dünya Kupasi Eleme Spor Smart, Smart Spor HD
19:00 Sırbistan – Kuzey Makedonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner
19:30 İsrail – Polonya UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bilyoner
20:00 Irak – BAE 2022 Dünya Kupasi Eleme Smart Spor 2,Spor Smart 2
21:30 Macaristan – Sırbistan Hazırlık Maçı S Sport Plus
22:45 Portekiz – Türkiye 2022 Dünya Kupasi Eleme TRT 1, CBC Sport
22:45 Galler – Avusturya 2022 Dünya Kupasi Eleme UEFA.tv
22:45 İsveç – Çekya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus
22:45 İtalya – Kuzey Makedonya 2022 Dünya Kupasi Eleme S Sport 2, S Sport Plus
22:45 Fransa – Faroe Adaları UEFA U21 Avrupa Şampiyonası Elemeleri Bein Sports 2
25 MART CUMA
05.00 Meksika-ABD S Sport +
05.05 Kosta Rika-Kanada S Sport +
21.45 Romanya-Yunanistan S Sport 2
22.05 İskoçya-Türkiye A Spor
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