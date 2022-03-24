Gelinim Mutfakta Etli Tirit Nasıl Yapılır? Evde Kolay Etli Tirit Tarifi
Etli tirit tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında etli tirit nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, etli tirit nasıl yapılır? Etli tirit ne kadar? Etli tirit tarifi nedir? İşte merak edilenler...
Etli Tirit tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında etli tirit nasıl yapılır ve etli tirit tarifi nedir soruları yer alıyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmacılarından etli tirit tarifi istendi. Bu nedenle birçok kişi bu tarifi denemek için arama motorlarına yöneldi. Gelinim Mutfakta etli tirit nasıl yapılır ve evde kolay etli tirit tarifi hakkında detaylar için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.
Etli Tirit Tarifi İçin Gerekli Malzemeler
Etli tirit tarifi için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin tazeliği ve kalitesi yer almaktadır. Ürünlerinizi özenle seçtiğinizde çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilir Bu nedenle en sık aratılanlar arasında etli tirit tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
500gr. Dana kuşbaşı et
1 adet bayat ekmek
1- 2 adet domates rendesi veya
1 yemek kaşığı salça
1 kase yoğurt
1 diş sarımsak
1 adet kuru soğan
2 yemek kaşığı tereyağı
Az sıvı yağ ( sotelemek için)
Pulbiber
Karabiber
Sumak
Tuz
Üzerine;
Kıyılmış maydanoz
Etli Tirit Nasıl Yapılır?
Konya iline özgü olan etli tirit hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında etli tirit nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak ediyor. Etli tirit için ilk olarak kuşbaşı eti düdüklü tencereye alın. Ardından ekmekleri küp şeklinde doğrayarak fırında kızartın. Yoğurdun içine sarımsak, ve tuz ekleyerek karıştırın. Soğanı piyazlık bir şekilde doğrayın. Sıvı yağda az miktarda soteleyin. Üzerine domates salçası veya domates rendesi ekleyerek soteleyin. Yumuşayan pişmiş etlerinizi de ekleyin. Ardından baharatları ilave edin. Ekmekleri servis tabağına dizin. Yoğurt ilave ettikten sonra sotelediğiniz eti yoğurdun üzerine dökün. Son olarak tereyağı ekleyin. Kıyılmış maydanozları ve sumakları ekleyin. Afiyetle etli tirit tarifini tüketebilirsiniz.
Etli Tirit Kaç Kalori?
Etli tirit kalori değeri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında etli tirit kaç kalori sorusu bulunuyor. Diyette olanlar ve kilo kontrolü sağlamak isteyeneler konu hakkında araştırmalara başladı. Etli tirit tarifinin 1 porsiyonunda 464 kalori bulunur. Bu nedenle tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilir.
Tirit Hangi Etten Yapılır?
Bu tarif hakkında en sık aratılan sorulardan biri de tirit hangi etten olur sorusudur. Etli tirit yaparken kuzu, inek, kaz, ördek ve tavuk gibi et ürünlerinden faydalanabilirsiniz. Genellikle dana eti kullanılsa da birçok farklı etten buy tarif ortaya çıkarılabilir.
Etli Tirit Nerenin Yemeği?
Etli tirit hakkında en sık aratılanlardan biri de etli tirit nerenin yemeği sorusudur. Etli tirit için Konya’ya özgü bir tarif odluğu belirtilse de etli tirit Karadeniz bölgesinde de oldukça sık tercih edilir.