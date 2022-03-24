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Bugün Okullar Tatil Mi? 24 Mart Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?

Ülkenin birçok kesiminde etkili olan kar yağışı nedeniyle birçok kişi araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında bugün okullar tatil mi sorusu yer alıyor. Peki, bugün okullar tatil mi? 24 Mart hangi illerde kar tatili ilan edildi? 24 Mart okullar tatil mi? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.03.2022 - 10:10 Güncelleme: 24.03.2022 - 10:15 / Editör: Ozge Selin
Bugün Okullar Tatil Mi? 24 Mart Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?
Bahar aylarının gelmesine rağmen ülkenin birçok ilinde kar yağışı etkisini sürdürüyor. Zaman zaman şiddetli hale gelen yağış nedeniyle valilikler tarafından bir çok önlem alınmaya başladı. Bu önlemler arasında yer alan kar tatili de veliler ve öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. En sık aratılanlar arasında bugün okullar tatil mi ve 24 Mart hangi illerde kar tatili ilan edildi soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak Valilikler tarafından gelecek açıklamalar ilgiyle takip edilmeye başlandı. Havaların ne zaman ısınmaya başlayacağı ve kar yağışının ne zaman sona ereceği de merak konusu oldu. Bu nedenle Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan paylaşımlar da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Sık sık aratılan bugün okullar tatil mi ve 24 Mart hangi illerde kar tatili ilan edildi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Bugün Okullar Tatil Mi? 24 Mart Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?

Bugün Okullar Tatil Mi?


Ülke genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle ülke genelinde birçok yerde kar tatili ilan edildi. Bu nedenle vatandaşlar arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. Bugün okullar tatil mi ve 24 Mart kar tatili olan iller listesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bahar aylarına girilmesine rağmen havaların ne zaman ısınacağı da merak konusu oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gelen açıklamalar yakından takip ediliyor. Bugün itibariyle Marmara’nın doğusu, Batı Akdeniz, İç Anadolu’nun batısı, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun doğusu, Güneydoğu Anadolu ile Balıkesir, Kütahya, Afyonkarahisar, Mersin’in iç kesimleri, Kahramanmaraş, Osmaniye, Hatay, Yozgat ve Sivas çevrelerinde şiddetli yağışların görüleceği aktarıldı. İşte 24 Mart günü kar tatili olan iller;

-Muş Valiliği tarafından yapılan açıklamayla okulların 1 gün tatil edileceği belirtildi. Yapılan açıklamada “Her ikisi de çalışan anne ve babalardan lise çağından küçük çocuğu olup bakacak kimsesi olmayanların istekleri halinde ebeveynlerinden biri, kurumlarınca idari izinli sayılacak, kurum amirlerince bu hususta gerekli tedbirler alınacaktır. Ayrıca, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin 24 Mart 2022 Perşembe günü idari izinli sayılmaları uygun görülmüştür.” İfadeleri kullanıldı.

Bugün Okullar Tatil Mi? 24 Mart Hangi İllerde Kar Tatili İlan Edildi?

-Bitlis de kar tatili ilan eden şehirler arasında bulunuyor. Bitlis Valiliği tarafından yapılan açıklamada"Perşembe günü Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yoğun kar ve olumsuz hava şartları nedeniyle köyleri de kapsayacak şekilde resmi ve özel temel eğitim ve orta öğretim eğitim kurumlarında eğitime bir gün ara verildi. Ayrıca Halk Eğitim Merkezleri, özel öğretim kursları, bağlı çeşitli kurslar özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime 1 gün ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bugün okullar tatil mi ve 24 Mart Perşembe hangi illerde kar tatili ilan edildi soruları birçok vatandaş tarafından merak edildi. Konuyla ilgili cevapları sizler için derledik. Güncel olaylardan anında haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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