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24 Mart Gram Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

24 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Mart altın fiyatları ne kadar sorusu yer aldı. Peki, 24 Mart altın fiyatları ne kadar? 24 Mart gram altın ne kadar? Altın fiyatları artacak mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 24.03.2022 - 09:49 Güncelleme: 24.03.2022 - 09:53 / Editör: Ozge Selin
24 Mart Gram Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?
24 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 24 Mart gram altın ne kadar ve altın fiyatları artacak mı soruları yer aldı. Altına yatırım yapan birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. 24 Mart gram altın ne kadar ve altın fiyatları artacak mı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

24 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?


24 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı. 24 Mart altın fiyatları ne kadar sorusu ise en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte 24 Mart altın fiyatları;


22 AYAR BİLEZİK
ALIŞ: 828,40
SATIŞ: 855,17

24 Mart Gram Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

ATA ALTIN
ALIŞ: 6.068,00
SATIŞ: 6.145,00

CUMHURİYET ALTINI
ALIŞ: 6.061,00
SATIŞ: 6.163,00

TAM ALTIN
ALIŞ: 5.931,00
SATIŞ: 5.989,00

YARIM ALTIN
ALIŞ: 2.975,00
SATIŞ: 3.005,00

ÇEYREK ALTIN
ALIŞ: 1.486,00
SATIŞ: 1.503,00

GRAM ALTIN
ALIŞ: 913,20
SATIŞ: 913,37

24 Mart Gram Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

Altın Fiyatları Artacak Mı?


Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında altın fiyatları artacak mı sorusu yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili ONS altın fiyatında 1900-1950 dolar aralığını takip ettiğini belirterek kısa vadede ONS altında 1900 seviyesinin altında 1880 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğini vurguladı. Tahvil faizlerinde agresif bir şekilde yükselişe dikkat çeken Memiş, ONS altında toparlanmanın gözlemlendiğini ifade etti. İslam Memiş, “ONS altının yükselmesi demek faizlerin düşmesi demek ama tam tersi merkez bankaları faiz artırma sürecinde. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Eğer ONS altın fiyatı yüksekte kalmayı devam ettirirse başta FED ve merkez bankaları için risk oluşturur. 2000 bin dolar üstünü istemiyorlar, baskılıyorlar.” açıklamasında bulundu. Ayrıca “Dövizde, emtia ve gram bazlı fiyatlarda yukarı yönlü hareketler biraz daha sınırlı kalmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa merkez bankaları başkanlarının konuşmalarını takip ettik. Yine enflasyonla mücadele konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyerek faiz artırımlarından bahsediyorlar. Ben ABD Merkez Bankası Fed’in mayıs toplantısında 50 baz puan gibi bir faiz artırımıyla yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) baktığımızda da bu yıl faiz artırımı yapma ihtimalini kuvvetli görüyorum. “Bundan sebeple dolar fiyatında yukarı yönlü atakların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum” diyen İslam Memiş, “Geçen ay 13,80 lira kırmızı çizgiydi. Her ne kadar 14,80 üzerindeki rakamlar test edilmeye çalışılsa da bu rakamların ben orta vadede kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yeniden 14 lira seviyesinin altına sarkma olabilir. Çünkü TCMB’nin faiz artırımı olasılığı her geçen gün yükselmekte” ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.

24 Mart altın ne kadar ve gram altın ne kadar sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.
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