24 Mart Gram Altın Ne Kadar? Altın Fiyatları Artacak Mı?

24 Mart Altın Fiyatları Ne Kadar?



Altın Fiyatları Artacak Mı?



24 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Altına yatırım yapan birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.24 Mart altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle arama motorlarına yönelen vatandaşlar konu hakkında araştırmalara başladı.sorusu ise en sık aratılanlar arasında yer aldı. İşte 24 Mart altın fiyatları;ALIŞ: 828,40SATIŞ: 855,17ALIŞ: 6.068,00SATIŞ: 6.145,00ALIŞ: 6.061,00SATIŞ: 6.163,00ALIŞ: 5.931,00SATIŞ: 5.989,00ALIŞ: 2.975,00SATIŞ: 3.005,00ALIŞ: 1.486,00SATIŞ: 1.503,00ALIŞ: 913,20SATIŞ: 913,37Altın fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Konuyla ilgili birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş konuyla ilgili ONS altın fiyatında 1900-1950 dolar aralığını takip ettiğini belirterek kısa vadede ONS altında 1900 seviyesinin altında 1880 dolar destek seviyesini takip etmeyi sürdüreceğini vurguladı. Tahvil faizlerinde agresif bir şekilde yükselişe dikkat çeken Memiş, ONS altında toparlanmanın gözlemlendiğini ifade etti. İslam Memiş, “ONS altının yükselmesi demek faizlerin düşmesi demek ama tam tersi merkez bankaları faiz artırma sürecinde. Enflasyon yükselmeye devam ediyor. Eğer ONS altın fiyatı yüksekte kalmayı devam ettirirse başta FED ve merkez bankaları için risk oluşturur. 2000 bin dolar üstünü istemiyorlar, baskılıyorlar.” açıklamasında bulundu. Ayrıca “Dövizde, emtia ve gram bazlı fiyatlarda yukarı yönlü hareketler biraz daha sınırlı kalmaya devam ediyor. ABD ve Avrupa merkez bankaları başkanlarının konuşmalarını takip ettik. Yine enflasyonla mücadele konusunda beklentilerinin yüksek olduğunu söyleyerek faiz artırımlarından bahsediyorlar. Ben ABD Merkez Bankası Fed’in mayıs toplantısında 50 baz puan gibi bir faiz artırımıyla yoluna devam edeceğini tahmin ediyorum. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’na (TCMB) baktığımızda da bu yıl faiz artırımı yapma ihtimalini kuvvetli görüyorum. “Bundan sebeple dolar fiyatında yukarı yönlü atakların kalıcı olacağını tahmin etmiyorum” diyen İslam Memiş, “Geçen ay 13,80 lira kırmızı çizgiydi. Her ne kadar 14,80 üzerindeki rakamlar test edilmeye çalışılsa da bu rakamların ben orta vadede kalıcı olacağını tahmin etmiyorum. Yeniden 14 lira seviyesinin altına sarkma olabilir. Çünkü TCMB’nin faiz artırımı olasılığı her geçen gün yükselmekte” ifadelerini kullanarak vatandaşlara uyarıda bulundu.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.