2022 Ramazan Kolisi Fiyatları Ne Kadar? Ramazan Erzak Paketi Fiyatları

2022 Ramazan kolisi fiyatları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Ramazan kolisi ne kadar sorusu yer aldı. Peki, Ramazan kolisi fiyatları ne kadar? Ramazan kolisi ne kadar? Ramazan erzak paketi fiyatları ne kadar? İşte merak edilenler...

2022 Ramazan Kolisi Fiyatları Ne Kadar?



Ramazan ayına az bir süre kala birçok vatandaş her yıl çıkan erzak paketleri hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasındaveyer alıyor. Toplu bir şekilde alışverişlerini gerçekleştirmek isteyenler nispeten daha ekonomik olan bu paketlere yöneliyor. Ayrıca iyi bir yardım seçeneği olması nedeniyle de birçok kişi bu kolileri hediye etmek için satın alıyor.sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha fazla bilgi için haberin devamını takip edebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Ramazan aylarına özel olarak üretilen bu koliler hem ekonomik hem de oldukça gereken temel ürünlerden oluşması nedeniyle tercih ediliyor. Ramazan erzak paketleri bu sene itibariyle 145 lira ile 350 lira arasında değişen fiyatlarla raflarda yerini aldı. İşte 2022 Ramazan kolisi fiyatları ve içeriği;- Metro Türkiye Ramazan Erzak PaketleriRamazan Erzak Paketi 113 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 1 litre Aro Ayçiçek Yağı, 1 kg Aro Un, 1 kg Torku Toz Şeker, 500 gr Aro Spagetti Makarna, 500 gr Aro Arpa Şehriye, 200 gr Cem Sele Zeytin (351-380), 1 kg Aro Kırmızı Mercimek, 1kg Aro Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 gr Aro İyotlu Sofra Tuzu, 500 gr Ofçay Binbirdem Siyah Çay, 830 gr Aro Domates Salçası, 1kg Aro Pilavlık Pirinç yer almaktadır.Fiyat: 154,90 TL (KDV dahil)Ramazan Erzak Paketi 220 çeşit ürün içeren Ramazan erzak paketi; 2 lt Aro Ayçiçek Yağı, 2 kg Sinangil Un, 1kg Torku Toz Şeker (2 adet), 500 gr Arbella Burgu Makarna, 500 gr Arbella Kalem Makarna, 500 gr Arbella Arpa Şehriye, 500 gr Arbella Tel Şehriye, 400 gr Cem Sele Zeytin (411-460), 1 kg Tat Kırmızı Mercimek, 1 kg Tat Nohut, 1 kg Torku Pilavlık Bulgur, 750 gr Billur İyotlu Sofra Tuzu, 500 gr Ofçay Binbirdem Siyah Çay, 830 gr Aro Domates Salçası, 180 gr Çokokrem Fındık Kreması, 2 kg Tat Pilavlık Pirinç, 500 gr Arbella İrmik, 750 gr Torku Küp Şeker, 51 gr Bizim Çorba - Şehriyeli Tavuk, 80 gr Bizim Çorba – EzogelinFiyat: 279,90 TL (KDV dahil)-Migros ise içinde 13 temel ürün bulunan bereket paketini 100 liradan satışa koydu. 22 adet üründen oluşan çeşitli lezzet paketi ise 169 lira oldu. Ziyafet paketinin içinde ise 31 ürün yer alırken fiyatı ise 270 lira olarak belirlendi.