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Zürafa Desenli Rulo Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Zürafa Desenli Rulo Pasta Tarifi

Zürafa desenli rulo pasta tarifi birçok kişi tarafından merak edilen lezzetler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zürafa desenli rulo pasta nasıl yapılır sorusun yer aldı. Peki, zürafa desenli rulo pasta nasıl yapılır? Evde kolay zürafa desenli rulo pasta tarifi nedir? İşte merak edilenler…

Ekleme: 23.03.2022 - 17:24 Güncelleme: 23.03.2022 - 17:27 / Editör: Ozge Selin
Zürafa Desenli Rulo Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Zürafa Desenli Rulo Pasta Tarifi
Evde kolay rulo pasta tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında evde kolay rulo pasta nasıl yapılır ve evde kolay zürafa desenli rulo pasta nasıl yapılır soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalara başladı. Farklı tarifler denemek isteyenler ve sürekli aynı tarifi yapmaktan sıkılanlar konuyla ilgili detayları merak ediyor. Evde kolay zürafa desenli rulo pasta nasıl yapılır ve evde zürafa desenli rulo pasta tarifi hakkında detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Zürafa Desenli Rulo Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Zürafa Desenli Rulo Pasta Tarifi

Zürafa Desenli Rulo Pasta İçin Gerekli Malzemeler


Zürafa desenli rulo pasta için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zürafa desenli rulo pasta nasıl yapılır ve gerekli malzemeler nelerdir soruları yer alıyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin tazeliği ve kalitesi yer almaktadır. Bu sayede çok daha lezzetli tarifler ortaya çıkarabilirsiniz.

Pandispanya için:
• 4 yumurta
• 1 su bardağından bir parmak eksik şeker
• 1 su bardağından bir parmak eksik un
• 1 çay kaşığı kabartma tozu
• 1 paket vanilya
• Ayrıca:
• 2 tatlı kaşığı un( desen için)
• 1 yemek kaşığı kakao
Krema için
• 2 su bardağı süt
• 1 tepeleme yemek kaşığı un
• 1 tepeleme yemek kaşığı nişasta
• 3 yemek kaşığı şeker
• 1 paket vanilya
• 75 gr margarin veya tereyağı
Arasına
• 1 adet muz

Zürafa Desenli Rulo Pasta Nasıl Yapılır? Evde Kolay Zürafa Desenli Rulo Pasta Tarifi

Zürafa Desenli Rulo Pasta Nasıl Yapılır?


Evde zürafa desenli rulo pasta tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında zürafa desenli rulo pata nasıl yapılır sorusu yer aldı. Bu tarif için ilk olarak yapmanız gereken yumurta akını sarılarından ayırın. Ardından köpük haline gelene kadar çırpın. Şekeri de yavaşça ekleyerek yumurta akına yedirin. Sarıları da tek tek yumurta akına ekleyin ve iyice karıştırın. Unu, kabartma tozunu, vanilyayı da ekledikten sonra karıştırma işlemine devam edin. Küçük bir kasenin içine hamurdan 4 yemek kaşığı ayırarak 2 tatlı kaşığı un ekleyin ve karıştırın. Diğer hamura da 1 yemek kaşığı kakao ekleyin. Yağlı kağıt serdiğiniz fırın tepsisine istediğiniz şekilde zürafa deseni oluşturun. Sade hamuru krema torbasına koyun. Boşluk kalan bölüme de kakaolu harcı dökün. Önceden ısıttığınız 190 derece fırına koyun. 10 dakika boyunca pişirin. Bu arada muhallebisini hazırlamaya geçin. Süt, un ve nişastayı karıştırın. Vanilya ve margarini de ekledikten sonra mikserle karıştırın. Ilık bir hale gelene kadar sıcaklığının çıkmasını sağlayın. Pişirdiğiniz pandispanyayı düz bir zemine alın. Ardından muzu uzun bir şekilde pandispanyanın kısa kenarına yerleştirin. Temiz bir yağlı kağıdın. İçine rulo pastayı alıp sarın. Ardından en az 3 saat boyunca dinlenmesine izin verin. Servis ettikten sonra afiyetle tatlınızı tüketebilirsiniz.


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