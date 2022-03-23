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Türk Hava Yolları Personel Alımı Ne Zaman? 2022 Türk Hava Yolları Take-Off Jr. Başvuru Şartları Neler?

THY personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında THY personel alımı ne zaman sorusu yer aldı. Peki, THY personel alımı ne zaman? THY personel alımı başvuru şartları neler? THY personel alımı başladı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 23.03.2022 - 11:18 Güncelleme: 23.03.2022 - 11:48 / Editör: Ozge Selin
Türk Hava Yolları Personel Alımı Ne Zaman? 2022 Türk Hava Yolları Take-Off Jr. Başvuru Şartları Neler?
Türk Hava Yolları tarafından yapılacak alımlar birçok kişi tarafından merak ediliyor. Take-Off Jr işe alım programı kapsamında gerçekleştirilecek personel alımı yeni mezun ve son sınıf öğrencilerinden seçilecek. Bu nedenle THY bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. En sık aratılanlar arasında ise THY personel alımı ne zaman ve THY Take Off Jr. Personel alımı başvuru şartları neler soruları yer alıyor. Başvuru için adaylarda birçok özellik aranıyor. THY personel alımı başvuru şartları neler ve THY personel alımı ne zaman sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

THY Personel Alımı Ne Zaman?


THY tarafından yeni mezun ve son sınıf öğrencilerine iş fırsatı tanımak için Take-Off Jr. Programı oluşturuldu. Bu kapsamda lisans son sınıf öğrencileri, yeni mezunlar THY bünyesinde çalışmaya hak kazanabilecek. En sık aratılanlar arasında ise THY personel alımı ne zaman ve THY personel alımı başladı mı soruları yer alıyor. 60 bin kişinin çalıştığı Türk Hava Yolları Şirketi’ne girmek isteyenler gerekli şartları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Başvurular bugün itibariyle başladı. kariyer. thy.com adresi üzerinden online olarak başvurularınızı gerçekleştirebilirsiniz. Başvuruların 28 Mart tarihinde saat 15.00’da biteceği de belirtilenler arasında bulunuyor. Yahya Üstün tarafından konuyla ilgili yapılan açıklamada “Türk Hava Yolları ailemize katılmak isteyen yeni mezun ve lisans son sınıf öğrencisi arkadaşlarıma bir müjdemiz var. Başlattığımız Take-Off Jr. yetenek programıyla gökyüzünün rekabetçi ve hızlı gelişen kapılarını gençlere açıyoruz.” İfadeleri kullanıldı.


Türk Hava Yolları Personel Alımı Ne Zaman? 2022 Türk Hava Yolları Take-Off Jr. Başvuru Şartları Neler?

THY Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?


THY tarafından yapılacak personel alımını duyan birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında THY personel alımı başvuru şartları neler sorusu yer alıyor. THY bünyesinde çalışmak isteyenler gerekli şartları karşılayıp karşılamadıklarını merak ediyor. İşte THY personel alımı başvuru şartları;

T.C. vatandaşı,
01.01.1994 ve sonrası doğumlu,
Lisans son sınıf öğrencisi veya yeni mezun olan,
*Lisans son sınıf öğrencilerinin 2022 Temmuz ayı itibariyle mezun olması beklenmektedir.
*Yurt dışı üniversitelerden mezun olan adaylardan YÖK denklik belgesi istenmektedir.
İyi derecede İngilizce bilen,
*İngilizce sınavları THY AO tarafından yapılacaktır.
Adli Sicil ve Adli Sicil Arşiv Kaydı bulunmayan,
Daha önce THY AO veya iştiraklerindeki görevlerinden disiplinsizlik nedeniyle ayrılmamış olan,
İletişimine ve gelişimine önem veren, yeni ve uygulanabilir fikirler üretebilen, takım çalışmasına yatkın olan herkes başvurabilir.


Türk Hava Yolları Personel Alımı Ne Zaman? 2022 Türk Hava Yolları Take-Off Jr. Başvuru Şartları Neler?

THY Take-OFF Jr. İş Alanları Neler?


THY tarafından yapılacak personel alımlarının Take-Of Jr. programı ile gerçekleştirileceği belirtildi. Bu nedenle birçok aday arama motorlarına yönelerek konu hakkında araştırmalara başladı. THY Take Of- Jr iş alanlarını sizler için şu şekilde sıralayabiliriz;

İşte, Take-Off yapabileceğin alanlar;
İnsan Kaynakları ve Destek Üniteleri,
Kalite & Teknik,
Mali,
Operasyon,
Planlama,
Pazarlama & Satış,
Turkish Cargo,
Yatırım & Anlaşmalar,
Bölgesel Uçuşlar.

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