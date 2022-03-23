Son Nefesime Kadar Dizisi Final Mi Yapıyor? Son Nefesime Kadar Dizisi Bitecek Mi?
Son Nefesime Kadar dizisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Son Nefesime Kadar dizisi final mi yapıyor sorusu yer aldı. Peki, Son Nefesime Kadar dizisi bitecek mi? Son Nefesime Kadar dizisi final mi yapıyor. İşte merak edilenler...
Son Nefesime Kadar dizisi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Ekranlarda yayınlanmaya başladığı andan itibaren başarı yakalayamayan dizi hakkında araştırmalar hızlandı. Sosyal medyada final yapacağı iddiaları ortaya çıkınca diziyi takip edenler arama motorlarına yöneldi. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Son Nefesime Kadar dizisi final mi yapıyor ve Son Nefesime Kadar dizisi bitecek mi soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi detayları merak etmeye başladı. Son Nefesime Kadar dizisi final mi yapıyor ve Son Nefesime Kadar dizisi bitecek mi sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
Son Nefesime Kadar Dizisi Final Mi Yapıyor?
Son Nefesime Kadar isimli dizi ekranlara gelmeye başladığı andan itibaren istediği ilgiyi yakalayamadı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Son Nefesime Kadar dizisi final mi yapıyor sorusu yer aldı. Happy Valley dizisinden uyarlama olarak yapılan dizinin yönetmenliğini Efe İrgül yapmaktadır. FOX TV ekranlarında yayınlanan dizi hakkında birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Birsen Altuntaş tarafından belirtilenlere göre dizinin 5. Bölümde final yapacağı aktarıldı.
Ana karakterler
Oyuncu Karakter Bölüm
Nurgül Yeşilçay
Başkomiser Mihri Özbayden 1-5
Emre Kınay
Ferzan
Ertan Saban
Vedat Kuloğlu
Ana yardımcı karakterler
Oyuncu Karakter Bölüm
Rojda Demirer
Gökçe 1-5
Begüm Birgören
Emel Özbayden
İpek Filiz Yazıcı
Hazan Arsman
Emre Bey
Ejder Sarıoğlu
Baran Bölükbaşı
Emre
Pelin Abay
Zeynep 3-5
Yardımcı karakterler
Oyuncu Karakter Bölüm
Bülent Alkış
Cihangir Arsman 1-5
Aysun Metiner
Şükran Güngör
Elif Ceren Balıkçı
Ceylan Güngör
Taha Baran Özbek
Berke Kuloğlu
Süreyya Güzel
Birgül Sarıoğlu
Bedir Bedir
Adem
Türkü Su Demirel
Saliha
Gülay Say
Betül
İdil Memi
4-5
Sabri Memi
3-5
Çocuk karakterler
Oyuncu Karakter Bölüm
Mehmet Turan Doğan
Umut Özbaydan / Sarıoğlu 1-5
Konuk karakterler
Oyuncu Karakter Bölüm
Ahmet Saraçoğlu
Taner Güngör 1-5
Burak Demir
Şahin Camcı
Oral Özer
4-5
Bitirilen karakterler
Oyuncu Karakter Bölüm
Ali Berge
Hayri 1-2
Balım Gaye Bayrak
Melisa 1-3
Yağmur Öztürk
Sevda Ergün 1-3
Yeliz Akkaya
Suzan Arsman 1-4
Son Nefesime Kadar Dizisi Konusu Nedir?
Son Nefesime Kadar dizisi konusu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Son Nefesime Kadar dizisi konusu nedir sorusu yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Yıllar önce büyük bir olay sonrası kızını kaybeden acılı annenin, aldığı kararlar nedeniyle oğlu ve kocası tarafından terk edilmesiyle hayat mücadelesi anlatılmaktadır. Kızının ölümünden sorumlu tuttuğu kişi hapisten çıkınca Mihri’nin hayatı da alt üst olur. Küçük bir kasabada komiserlik yapan Mihri’nin hayat hikayesi ele alınmıştır.
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