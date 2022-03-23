  • USD: 14,80 - 14,83
  • EURO: 16,27 - 16,30
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi

Ünlü bir otomotiv firmasının Maslak bayiinde satış danışmanı olan Erdal B.(34), markanın Arnavutköy bayisinde çalışan kız arkadaşına mobbing yapan yöneticileri Çetin D. ile Ali A.'yı isimsiz şekilde gönderdiği çiçek buketine yerleştirdiği ses kayıt cihazıyla kayda aldı. Elde ettiği ses kaydını, yeniden çiçekle birlikte bu isimlere gönderen Erdal B., istifa etmelerini aksi bir durumda ise ses kayıtlarını şirketin üst düzey yöneticilerine göndereceğini söyleyerek şantaj yaptı. İki isim şikayetçi olunca ifadesi alınan Erdal B. "O bayide işe başlayan kız arkadaşım Dilek A.'ya mobbing yapıyorlardı" diyerek kendisini savundu. Usulsüz şekilde dinleme yapan Erdal B. hakkında 5 yıl hapis talebiyle dava açıldı.

Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi
Ekleme: 23.03.2022 - 09:29 Güncelleme: 23.03.2022 - 09:33 / Editör: Ozge Selin
Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi
34 yaşındaki Erdal B., ünlü bir otomobil markasının Maslak şubesinde çalışıyordu. Satış danışmanı olarak görev yapan genç adamın sevgilisi Dilek A., aynı firmaya ait Arnavutköy şubesinde danışman olarak işe başladı.

İddiaya göre Dilek, Arnavutköy Şubesi sorumlusu Çetin D. ve Ali A'nın kendisine mobbing uyguladığını ve tacize maruz kaldığını iddia etti.

ÇİÇEK BUKETİNDEKİ KAYIT CİHAZIYLA DİNLEDİ

Sevgilisinin anlattıkları sonrası akıl almaz bir plan yapan genç adam, isimsiz bir şekilde Çetin ve Ali'ye bir çiçek gönderdi. Çiçek buketinin içine ses kayıt cihazı yerleştiren genç adam, günlerce amirlerini bu şekilde dinledi.

İki amiri arasındaki konuşmaları bu şekilde elde elden genç adam, elde ettiği ses kaydını bir flaş belleğe ekledi. Amirlerine yeniden bir çiçek göndererek, buketin üstüne bu kez flaşı alenen koydu.

SES KAYDI SONRASI, TEHDİT

İki amir, kendilerine gönderilen flaş bellekteki kaydı dinlediğinde ise şoke oldu. Erdal, bu konuşmaların elinde olduğunu ve daha fazlasına sahip olduğunu söyleyerek, ikilinin işlerinden istifa etmelerini, aksi takdirde bu konuşma içeriklerini şirket yönetimine ileteceğini belirterek tehditte bulundu. Yaşadıkları karşında iki amir, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunarak Erdal B.'den şikayetçi oldu.

SUÇUNU İKRAR ETTİ

Şikayet üzerine başlatılan soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan genç adam, Çetin'in görevli olduğu iş yerine satış danışmanı olarak giren kız arkadaşına müştekilerce sözlü tacizde bulunulduğunu düşündüğü için odalarına çiçek göndererek ses kayıt cihazını kendisinin yerleştirdiğini, bu suretle müştekilerin şirket yöneticilerinin kişisel sırları hakkındaki konuşmalarını kaydettiğini ikrar etti.

DAVA AÇILDI

Savcılıkça yürütülen soruşturma sonunda Erdal B. hakkında, 'Kişiler Arasındaki Aleni Olmayan Konuşmaları Kaydetmek' suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. Dava, ilerleyen günlerde Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek.
Rusya siber gücünü Ukrayna savaşında kullanmadı! Rusya en güçlü silahını sona mı saklıyor?
Türkiye BAE ile anlaştı! Kara paracılar şimdi yandı!
Bakan Soylu'dan kadına yönelik şiddetle mücadele açıklaması
25 yaş üstü ulaşımda öğrenci kartı kullanamayacak mı? (İETT) Toplu taşımada yeni zam oranı...
Ukrayna lideri Zelenskiy, NATO Zirvesi'nde konuşacak!
Putin'e darbe üstüne darbe: Maripul'u ele geçirecek isimdi! Ölen üst düzey komutan sayısı 15'e yükseldi
Rusya Ukrayna savaşı son dakika | Kiev'de siviller ve Rus ordusu savaşıyor! Rusya durduruldu
İşsizlik oranı 2021'de yüzde 12 seviyesinde gerçekleşti
BAYKAR’dan dolandırıcılara suç duyurusu!
Erdoğan'a veryansın eden Kılıçdaroğlu Yap İşlet Devret'i böyle savunmuştu
Alaattin Çakıcı’nın temyiz başvurusunda son dakika gelişmesi! Yargıtay 17 yıl hapis cezasının bozulmasını istedi
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün Beştepe'de toplanıyor! NATO Zirvesi öncesi masada Rusya-Ukrayna savaşı var
Tarihin en büyük soygunu: 16 milyar TL! Samsunlu iki kardeşin şans vurgunu yakalanmaları çok komik
Muharrem İnce'den Millet İttifakı'na tepki: 'Atatürk demeyeyim, bu kızar', 'PKK demeyeyim, o kızar', bunlar altı ayda dağılır
Bakan duyurdu! Doğalgaz tüketim desteği ödemeleri başladı!
10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!
Sevgiliye mobbinge çiçekli casusluk! Çiçek buketindeki ses kayıt cihazıyla müdürleri dinledi
Bir yandan talan bir yandan şov yapıyor! CHP’li başkan zeytinlikleri katletti
Beyaz TV Genel Yayın Koordinatörü Osman Gökçek'ten önemli açıklamalar!
Rusya'dan nükleer silah 'uyarısı': Varoluşsal tehdit görürsek başvururuz
Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Meteoroloji uyardı! Kar geri geliyor!

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Bilim kurgu filmleri gerçek oluyor: Metaverse'de acıyı hissedebileceğiz

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

Hırsızlıktan bıkan ev sahibinin çözümü şaşkına çevirdi! Gören inanamıyor

Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

Türk firmalardan dünyanın en büyük fuarında gövde gösterisi

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Çentiksiz iPhone 14 Pro'nun görüntüleri ortaya çıktı

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!

Meteoroloji'den flaş uyarı! İstanbul'da turuncu alarm!