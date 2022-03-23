En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri

En kısa ve en uzun oruç tutacak iller birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, En uzun orucu hangi il tutacak? En kısa oruç hangi illerde? İstanbul imsakiyesi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde Tutulacak?



2022 İstanbul Ramazan İmsakiyesi



Ramazan ayına az bir süre kala birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşlar arama motorlarına yönelerek detayları araştırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Birçok kişi en uzun ve en kısa oruçlar hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aktarılanlara göre Ramazan’ın ilk günü yani 2 Nisan tarihinde en erken imsak 04.14 saatinde Iğdır’da yapılacak. Son imsak ise 05.25 saatinde İzmir’de gerçekleşecek. İlk gün yapılan iftar saat 18.35’te Iğdır ilinde olurken son iftar Çanakkale ve Edirne olmak üzere 19.46’da gerçekleşecek. 14 saat 27 dakika ile en uzun orucu Kırklareli ve Sinop ilinde yaşayanlar tutacak. 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu Hatay ili tutacak. Ramazan ayının son gününde yani 1 Mayıs tarihinde ise en erken imsak saati 03.21 saatinde yapılacak. Son imsak ise 04.35’te İzmir ve Muğla’da olacak. Son günün ilk iftarı 19.01’de yapılacak. Son iftar ise 20.18 Edirne’de olacak.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul imsak saatleri ve İstanbul iftar saatleri yer alıyor. İşte Diyanet tarafından paylaşılan İstanbul imsakiyesi;1 02.04.2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:582 03.04.2022 Pazar 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:593 04.04.2022 Pazartesi 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:014 05.04.2022 Salı 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:025 06.04.2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:036 07.04.2022 Perşembe 05:02 06:31 13:11 16:49 19:41 21:057 08.04.2022 Cuma 05:00 06:30 13:11 16:49 19:43 21:068 09.04.2022 Cumartesi 04:59 06:28 13:11 16:50 19:44 21:079 10.04.2022 Pazar 04:57 06:26 13:11 16:50 19:45 21:0910 11.04.2022 Pazartesi 04:55 06:25 13:10 16:50 19:46 21:1011 12.04.2022 Salı 04:53 06:23 13:10 16:51 19:47 21:1112 13.04.2022 Çarşamba 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:1313 14.04.2022 Perşembe 04:49 06:20 13:10 16:51 19:49 21:1414 15.04.2022 Cuma 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:1515 16.04.2022 Cumartesi 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51 21:1716 17.04.2022 Pazar 04:43 06:16 13:09 16:52 19:52 21:1817 18.04.2022 Pazartesi 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:2018 19.04.2022 Salı 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:2119 20.04.2022 Çarşamba 04:37 06:11 13:08 16:53 19:55 21:2320 21.04.2022 Perşembe 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:2421 22.04.2022 Cuma 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:2522 23.04.2022 Cumartesi 04:32 06:07 13:08 16:54 19:58 21:2723 24.04.2022 Pazar 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:2824 25.04.2022 Pazartesi 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:3025 26.04.2022 Salı 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:3126 27.04.2022 Çarşamba 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33Kadir Gecesi27 28.04.2022 Perşembe 04:22 06:00 13:07 16:56 20:04 21:3428 29.04.2022 Cuma 04:21 05:58 13:07 16:56 20:05 21:3629 30.04.2022 Cumartesi 04:19 05:57 13:06 16:56 20:06 21:3730 01.05.2022 Pazar 04:17 05:56 13:06 16:57 20:07 21:3902 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.Bayram Namazı : 06:34