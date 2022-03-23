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En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri

En kısa ve en uzun oruç tutacak iller birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konuyla ilgili araştırmalar hız kazandı. Peki, En uzun orucu hangi il tutacak? En kısa oruç hangi illerde? İstanbul imsakiyesi yayınlandı mı? İşte merak edilenler...

Ekleme: 23.03.2022 - 12:51 Güncelleme: 23.03.2022 - 12:59 / Editör: Ozge Selin
En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri
Ramazan ayına az bir süre kala birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2022 illere göre imsak saatleri ne zaman ve 2022 en uzun oruç hangi ilde soruları yer alıyor. Birçok kişi konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. Ramazan ayına kısa bir süre kala vatandaşlar arama motorlarına yönelerek detayları araştırdı. 2022 illere göre imsak saatleri ve en kısa oruç ne zaman sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde Tutulacak?


Birçok kişi en uzun ve en kısa oruçlar hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında en kısa oruç hangi ilde tutulacak ve en uzun oruç hangi ilde tutulacak soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından aktarılanlara göre Ramazan’ın ilk günü yani 2 Nisan tarihinde en erken imsak 04.14 saatinde Iğdır’da yapılacak. Son imsak ise 05.25 saatinde İzmir’de gerçekleşecek. İlk gün yapılan iftar saat 18.35’te Iğdır ilinde olurken son iftar Çanakkale ve Edirne olmak üzere 19.46’da gerçekleşecek. 14 saat 27 dakika ile en uzun orucu Kırklareli ve Sinop ilinde yaşayanlar tutacak. 14 saat 12 dakika ile en kısa orucu Hatay ili tutacak. Ramazan ayının son gününde yani 1 Mayıs tarihinde ise en erken imsak saati 03.21 saatinde yapılacak. Son imsak ise 04.35’te İzmir ve Muğla’da olacak. Son günün ilk iftarı 19.01’de yapılacak. Son iftar ise 20.18 Edirne’de olacak.

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri


2022 İstanbul Ramazan İmsakiyesi


2022 İstanbul Ramazan İmsakiyesi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İstanbul imsak saatleri ve İstanbul iftar saatleri yer alıyor. İşte Diyanet tarafından paylaşılan İstanbul imsakiyesi;

1 02.04.2022 Cumartesi 05:12 06:39 13:13 16:47 19:36 20:58
2 03.04.2022 Pazar 05:10 06:38 13:13 16:47 19:37 20:59
3 04.04.2022 Pazartesi 05:08 06:36 13:12 16:48 19:38 21:01
4 05.04.2022 Salı 05:06 06:35 13:12 16:48 19:39 21:02
5 06.04.2022 Çarşamba 05:04 06:33 13:12 16:48 19:40 21:03
6 07.04.2022 Perşembe 05:02 06:31 13:11 16:49 19:41 21:05
7 08.04.2022 Cuma 05:00 06:30 13:11 16:49 19:43 21:06
8 09.04.2022 Cumartesi 04:59 06:28 13:11 16:50 19:44 21:07
9 10.04.2022 Pazar 04:57 06:26 13:11 16:50 19:45 21:09
10 11.04.2022 Pazartesi 04:55 06:25 13:10 16:50 19:46 21:10
11 12.04.2022 Salı 04:53 06:23 13:10 16:51 19:47 21:11
12 13.04.2022 Çarşamba 04:51 06:22 13:10 16:51 19:48 21:13
13 14.04.2022 Perşembe 04:49 06:20 13:10 16:51 19:49 21:14
14 15.04.2022 Cuma 04:47 06:19 13:09 16:52 19:50 21:15
15 16.04.2022 Cumartesi 04:45 06:17 13:09 16:52 19:51 21:17
16 17.04.2022 Pazar 04:43 06:16 13:09 16:52 19:52 21:18
17 18.04.2022 Pazartesi 04:41 06:14 13:09 16:53 19:53 21:20
18 19.04.2022 Salı 04:39 06:12 13:08 16:53 19:54 21:21
19 20.04.2022 Çarşamba 04:37 06:11 13:08 16:53 19:55 21:23
20 21.04.2022 Perşembe 04:36 06:10 13:08 16:54 19:56 21:24
21 22.04.2022 Cuma 04:34 06:08 13:08 16:54 19:57 21:25
22 23.04.2022 Cumartesi 04:32 06:07 13:08 16:54 19:58 21:27
23 24.04.2022 Pazar 04:30 06:05 13:07 16:55 20:00 21:28
24 25.04.2022 Pazartesi 04:28 06:04 13:07 16:55 20:01 21:30
25 26.04.2022 Salı 04:26 06:02 13:07 16:55 20:02 21:31
26 27.04.2022 Çarşamba 04:24 06:01 13:07 16:56 20:03 21:33

En Kısa ve En Uzun Oruç Hangi İllerde? 2022 İllere Göre İmsak Saatleri

Kadir Gecesi
27 28.04.2022 Perşembe 04:22 06:00 13:07 16:56 20:04 21:34
28 29.04.2022 Cuma 04:21 05:58 13:07 16:56 20:05 21:36
29 30.04.2022 Cumartesi 04:19 05:57 13:06 16:56 20:06 21:37
30 01.05.2022 Pazar 04:17 05:56 13:06 16:57 20:07 21:39
02 Mayıs 2022 Pazartesi Ramazan Bayramının 1. Günüdür.

Bayram Namazı : 06:34
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