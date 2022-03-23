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Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün Beştepe'de toplanıyor! NATO Zirvesi öncesi masada Rusya-Ukrayna savaşı var

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Milli Güvenlik Kurulu, ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle bugün saat 15.00'te Beştepe'de toplanacak. Toplantıda Olağanüstü NATO Liderler Zirvesi öncesinde RusyaUkrayna krizine dair değerlendirme yapılacak.

Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün Beştepe'de toplanıyor! NATO Zirvesi öncesi masada Rusya-Ukrayna savaşı var
Ekleme: 23.03.2022 - 09:20 Güncelleme: 23.03.2022 - 09:21 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan liderliğindeki MGK bugün Beştepe'de toplanıyor! NATO Zirvesi öncesi masada Rusya-Ukrayna savaşı var

Milli Güvenlik Kurulu, ulusal ve bölgesel güvenlik gündemiyle Beştepe'de toplanacak.

Bu yılın ikinci MGK toplantısına Başkan Erdoğan başkanlık edecek.Toplantıda Perşembe günü Erdoğan'ın da katılacağı Brüksel'deki Olağanüstü NATO Liderler
Zirvesi öncesinde Rusya-Ukrayna krizine dair değerlendirme yapılacak.

İki ülke arasında barışın sağlanması için yürütülen diplomasi trafiği ve çalışmalar ele alınacak. Türkiye'nin bölgeye yönelik insani yardımları konuşulacak.

TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE DEĞERLENDİRİLECEK

Terörle mücadele operasyonları masadaki bir diğer başlık. MGK toplantısında PKK, FETÖ ve DEAŞ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadele değerlendirilecek. Yurt içindeki ve sınır ötesindeki operasyonlarda gelinen son durum gözden geçirilecek.

Bölgesel gelişmeler de MGK toplantısında ele alınacak. Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Ege ve Doğu Akdeniz'de uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının
korunmasına yönelik çalışmalar değerlendirilecek. Ermenistan ile normalleşme süreci kapsamında Kafkasya'daki gelişmeler görüşülecek. Beştepe'deki toplantının ardından yazılı açıklama yapılacak.
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