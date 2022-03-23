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Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 22'lik artış: 120 dolar seviyesine yükseldi

Ukrayna'yı işgal girişimlerini sürdüren Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz arasındaki atışmalar, gaz fiyatlarını vurdu. Gerilim nedeniyle Avrupa'da 97 avrodan güne başlayan doğal gazın megavatsaat fiyatı yüzde 22,42 artarak 118,75 avroya yükseldi. Peki doğalgaz metreküp fiyatı 2022 ne kadar oldu? Avrupa'daki doğal gaz zamları Türkiye'yi etkiler mi? İşte detaylar...

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 22'lik artış: 120 dolar seviyesine yükseldi
Ekleme: 23.03.2022 - 19:07 Güncelleme: 23.03.2022 - 19:14 / Editör: Ozge Selin
Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 22'lik artış: 120 dolar seviyesine yükseldi
Rusya'nın Ukrayna'yı işgal saldırıları nedeniyle tarımdan ekonomiye birçok sektör büyük bir yara aldı.

Rusya'nın Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Almanya Şansölyesi Olaf Scholz arasındaki atışmalar, gaz fiyatlarını vurdu.

Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören nisan vadeli gaz kontrat fiyatı, bugün megavatsaat başına 97 avrodan açılarak 100 avro seviyesinin altına inmişti.

FİYATLAR BİR GÜNDE YÜZDE 22 ARTTI

Fiyatlar, Türkiye saatiyle 15.54'te açılışa göre yüzde 22,42 artarak megavatsaat başına 118,75 avroya çıktı.

SEBEBİ RUSYA-ALMANYA GERİLİMİ

Fiyat artışında Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in açıklamaları etkili oldu.

Scholz, Batı'nın Rusya'ya yönelik yaptırımlarının etkilerini göstermeye başladığını ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ülkenin saldırgan tutumunu sona erdirmemesi halinde yakında daha da katı önlemler alabileceklerini söyledi.

Putin ise 'Dost olmayan ülkelere doğal gaz satışı ödemelerinde Rus rublesine geçmeyi planlıyoruz.' ifadesini kullandı.

DOĞAL GAZ FİYATI NASIL BELİRLENİYOR?

Doğal gaz alış fiyatı, serbest piyasa ilkelerine göre piyasaya katılan taraflarca ortak olarak belirlenir.

TÜRKİYE'DE DOĞAL GAZ KULLANIMI

Türkiye'ye dün 220 milyon 196 bin 689 metreküp doğal gaz girişi sağlandı.

Piyasaya arz edilen gaz miktarı ise 233 milyon 38 bin 239 metreküp olarak kayıtlara geçti.

Avrupa'da doğal gaz fiyatlarında yüzde 22'lik artış: 120 dolar seviyesine yükseldi
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