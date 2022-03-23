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10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!

1915 Çanakkale Köprüsü’nü kullanan sürücüler çok mutlu. Fırtınalı havalarda feribotla karşıya geçebilmek için 10-15 saat kuyrukta bekleyen kamyon ve TIR şoförleri: Boğaz’ı 5 dakikada geçmek rüya gibi. Emeği geçenlerden Allah razı olsun

10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!
Ekleme: 23.03.2022 - 09:08 Güncelleme: 23.03.2022 - 09:16 / Editör: Ozge Selin
10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!
1915 Çanakkale Köprüsü ve Malkara-Çanakkale Otoyolu'nun açılışını 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107'nci yıl dönümünde yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk bir hafta geçişlerin ücretsiz olduğunu, sonrasında ise 200 TL'ye geçileceğini açıkladı.

Geçişlerin başlamasıyla birlikte 1915 Çanakkale Köprüsü'nde yoğunluk yaşandı. Transit geçiş yapan araçların yanı sıra, Çanakkaleliler de ailecek 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk kez geçmenin heyecanını yaşadı. Vatandaşlar, köprü girişlerinde durarak, fotoğraf çektirip, bu anları ölümsüzleştirdi.

10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!

Araç trafiğinin yoğun olduğu bayram tatilleri ve turizm sezonunda Çanakkale Boğazı'ndan feribotlar ile geçiş yapan sürücüler, uzun süre kuyrukta beklemek zorunda kalıyordu. Geçmiş yıllardaki uzun bayram tatillerinde, feribot için 15 kilometreye yaklaşan araç kuyrukları dahi yaşandı.

10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!

Lojistik sektöründe hizmet veren TIR ve kamyon gibi ağır vasıtaların geçişine izin verilen Lapseki-Gelibolu feribot hattında ise, yıllarca araç kuyruğu hiç eksik olmadı. 1915 Çanakkale Köprüsü'nden ilk kez geçen sürücüler ise, bunca yıllık çilenin ardından kesintisiz ulaşımın konforunu yaşadı.

10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!

'10-15 SAAT BEKLİYORDUK'
Hatay'dan gelen ve 1915 Çanakkale Köprüsü'nden geçen TIR sürücüsü Sami Çam, 'Çok mükemmel bir eser olmuş. Emeği geçenlere teşekkür ederim. 1915 Çanakkale Köprüsü açılmadan önce, rüzgarlı havalarda gemilerin çalışmadığı zamanlarda yaklaşık 10 ile 15 saat beklediğimiz oluyordu.

Bazen de gemi olmadığı için İstanbul'a dönüş yapıyorduk. Kuyrukta beklediğimiz için takograflarımızın süresi bitiyordu ve bundan dolayı ceza yiyorduk. Şimdi 5 dakikada köprüyü geçiyorum' dedi.

10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!

1915 Çanakkale Köprüsü'nün vatana ve millete hayırlı olmasını dileyen TIR sürücüsü Adem İlbay ise, 'Feribot sırasında özellikle yaz aylarında 8 ila 9 saat beklediğimi biliyorum. İnşallah bundan sonra daha güzel olacak. Takograf süremiz var. Zamanla yarışıyoruz. Bu açıdan da güzel oldu. Dün de köprüden geçtim, yaklaşık 4-5 dakika sürüyor' diye konuştu.
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10-15 saat kuyrukta bekliyorlardı! 1915 Çanakkale Köprüsü şoförlerin çilesini bitirdi!
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