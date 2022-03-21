Trafik kazasında kaybettiği bacağını pişirip arkadaşlarıyla ziyafet çekti!

Sosyal medyada kendi etiyle arkadaşlarına yemek yaptığı iddia edilen bir adamın görüntüsü bir anda viral oldu. Geçirdiği trafik kazasından sonra ayağını kaybederek ampute olan adamın doktorlardan sakat ayağını istediği öne sürüldü. Kesilen bacağından arkadaşlarına yemek yapan adamın kendi etini yediği anlar sosyal medyada şaşkınlık yarattı.