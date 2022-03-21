Trafik kazasında kaybettiği bacağını pişirip arkadaşlarıyla ziyafet çekti!
Sosyal medyada kendi etiyle arkadaşlarına yemek yaptığı iddia edilen bir adamın görüntüsü bir anda viral oldu. Geçirdiği trafik kazasından sonra ayağını kaybederek ampute olan adamın doktorlardan sakat ayağını istediği öne sürüldü. Kesilen bacağından arkadaşlarına yemek yapan adamın kendi etini yediği anlar sosyal medyada şaşkınlık yarattı.
Sosyal medyadaki bir görüntü herkesi şaşkına çevirdi. İsmi açıklanmayan bir adamın kendi etini arkadaşlarıyla beraber yediği anlar dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Trafik kazası geçiridkten sonra diz kısmından ampute edilen bacağını doktordan teslim alan adam, arkadaşlarını eve çağırarak yemek hazırladı.
KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADI
Kesilen bacağını doktorlardan teslim aldıktan sonra evine arkadaşlarını çağıran adamın hikayesi akıllara durgunluk verdi. Reddit’te anlatılan olayda adamın kendi bacak ve ayak etinden arkadaşları için taco hazırladığı görüntüler yer aldı.
KENDİ ELLERİYLE HAZIRLADI
Kesilen bacağını doktorlardan teslim aldıktan sonra evine arkadaşlarını çağıran adamın hikayesi akıllara durgunluk verdi. Reddit’te anlatılan olayda adamın kendi bacak ve ayak etinden arkadaşları için taco hazırladığı görüntüler yer aldı.