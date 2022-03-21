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Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5-11 Mart arasındaki haftalık koronavirüs haritasını paylaştı.

Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı
Ekleme: 21.03.2022 - 15:14 Güncelleme: 21.03.2022 - 15:18 / Editör: Ozge Selin
Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5-11 Mart arasındaki haftalık koronavirüs haritasını paylaştı.

Buna göre her 100 bin kişi içinde İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 kişi koronavirüse yakalandı.

Bakan Koca paylaşımında: "5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı
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Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı
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