Sağlık Bakanı Koca haftalık koronavirüs haritasını paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 5-11 Mart arasındaki haftalık koronavirüs haritasını paylaştı.Buna göre her 100 bin kişi içinde İstanbul'da 340,61, Ankara'da 541,56 ve İzmir'de 324,82 kişi koronavirüse yakalandı.Bakan Koca paylaşımında: "5-11 Mart arasında, 100.000 KİŞİ İÇİNDE bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Yaşadığınız, gidip geldiğiniz ildeki durumu haftalık İnsidans haritamızdan öğrenebilirsiniz." ifadelerini kullandı.