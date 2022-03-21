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Masumlar Apartmanı 63. Bölümde Neler Olacak? Masumlar Apartmanı Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumlar Apartmanı birçok kişinin ilgiyle takip ettiği diziler arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak sorusu yer alıyor. Peki, Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak? Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Masumlar Apartmanı 63. Bölümde neler olacak? İşte merak edilenler…

Ekleme: 21.03.2022 - 17:32 Güncelleme: 21.03.2022 - 17:37 / Editör: Ozge Selin
Masumlar Apartmanı 63. Bölümde Neler Olacak? Masumlar Apartmanı Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?
Masumlar Apartmanı ilk yayınlanmaya başladığı günden itibaren büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı ve Masumlar Apartmanı 63. Bölümde neler olacak soruları yer alıyor. Konuyla ilgili olarak birçok dizi sever araştırmalara başladı. Diziyi yakından takip eden birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Masumlar Apartmanı yeni bölüm yayınlandı mı sorusuna cevap almak ve konu hakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Masumlar Apartmanı Yeni Bölümde Neler Olacak?


Masumlar Apartmanı dizisi birçok kişi tarafından ilgiyle takip ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Masumlar Apartmanı yeni bölümde neler olacak sorusu yer aldı. Konuyla ilgili detayları öğrenmek isteyen birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Safiye’nin doktoru kabul etmemesinin ardından Manolya Hanım Safiye’yi ikna edecektir. Gülben Safiye’ye hamile olduğunu söyler. Fakat diğerlerine haber vermek için hazır hissetmez. Han ise Ceylan’ın hayatında birinin odluğuna inanmasa da gerçeği görmek için Ceylan’ı takip eder.


Masumlar Apartmanı 63. Bölümde Neler Olacak? Masumlar Apartmanı Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Masumlar Apartmanı Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?


Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı birçok kişi tarafından oldukça merak ediliyordu. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları yer alıyor. Masumlar Apartmanı yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Youtube üzerinden kolaylıkla izleyebilirsiniz.

Masumlar Apartmanı Oyuncuları


Masumlar Apartmanı oyuncuları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Masumlar Apartmanı oyuncuları kimdir sorusu yer aldı. İşte Masumlar Apartmanı dzisi oyuncu akdrosu;

Atilla Şendil
Memduh Tınaz
Tansel Öngel
Naci Ataç
Esra Ruşan
Esra Şafak
Metin Coşkun
Hikmet Derenoğlu
Uğur Uzunel
Esat Bilen
Gizem Katmer
Neriman Derenoğlu
Emir Özden
Ege Özdemir

Masumlar Apartmanı 63. Bölümde Neler Olacak? Masumlar Apartmanı Yeni Bölüm Fragmanı Yayınlandı Mı?

Yardımcı karakterler
Oyuncu Karakter
Meriç Özkaya
Bayram
Selim Can Yalçın
Anıl Saran
İpek Ayaz Kortunç
Okşan Namık
Tülay Bursa
Şennur Bilen
Özlem Ulukan
Selvi
Hilal Kuvvet
Serap
Dicle Konuralp
Sertab
Emrah Altıntoprak
Barkın
Balamir Emren
Kemal
Zafer Kalfa
Tuncay Bilen
Kemal Balıbaş
Ekrem Bilen
Barış Çakmak
Hasan Bilen
Armağan Oğuz
Mazlum (Mazo)
Emin Günenç

Flashback ve halüsinasyon karakterler
Oyuncu Karakter
Açelya Devrim Yılhan
Hasibe Derenoğlu
İrem Kübra Bakırtaş
Safiye Derenoğlu
Mert Tümer
Hikmet Derenoğlu
Berkay Celal Çetin
Han Derenoğlu
Eylül Şenocak
Gülben Derenoğlu
Süleyman Eymen
Esat Bilen
Melike Turnaoğlu
Melek
Sidar Tublek
Naci Ataç
Ceren Yüksekkaya
Ela Özdemir
Yasemin Nil Yüksel
İnci Özdemir
Mert Asutay
Haluk Özdemir (Flashback)
Ayaz Altıntaş
Ege Özdemir
Nehir Çağla Yaşar
Gülru Oktay
Serpil Gül
Meryem Kandemir
Adin Külçe
Mazlum (Mazo)
Bitirilen karakterler
Oyuncu Karakter
Halit Karaata
Abidin Bilen
Melisa Şenolsun
Rüya
Esra Akkaya
Ufuk
Süreyya Gürsel Evren
Vedat
Rual Doğan
Tomris Ataç
Ayça Melek Gülerçe
Pervin Bağdat
Gülru Oktay
Cem Avnayim
Barış
Farah Zeynep Abdullah
İnci Özdemir/Derenoğlu
Gökçe Aydın
Gamze
Enes Demirkapı
Emre
Barış Bağcı
Cüneyt
Mert Asutay
Haluk Özdemir
Alper Saldıran
Uygar Taşdelen
Merve Sarıtaş
Pınar

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