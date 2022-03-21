Kahve Kremalı Kek Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kahveli Kremalı Kek Tarifi

Evde Kolay Kahveli Kremalı Kek Tarifi İçin Gerekli Malzemeler



Kahveli Kremalı Kek Nasıl Yapılır?



Kahveli kremalı kek tarifi misafirlerine farklı bir deneyim yaşatmak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Kahveli kokusuyla ve mükemmel lezzetiyle deneyenlerin oldukça sevdiği bu tarif birçok kişinin vazgeçemedikleri arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavenedir soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Oldukça lezzetli olan bu tarifi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz.veçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Birçok kişi evde kolay kremalı kek yapmak için gerekli malzemeleri araştırmaya başladı. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi büyük önem taşımaktadır. Kaliteli ve taze ürünler tercih ederek çok daha lezzetli ürünler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte oldukça merak edilenKeki için gerekli malzemeler;3 adet yumurta1 su bardağı şekerYarım çay bardağı sıvı yağ1 çay bardağı süt2 yemek kaşığı kakao1 paket kabartma tozu1 paket vanilya1 su bardağı + 2 yemek kaşığı unIslatmak için;2 su bardağı süt2 yemek kaşığı toz şeker2 yemek kaşığı granül kahveKreması için;4 su bardağı süt2 yemek kaşığı nişasta2 tepeleme yemek kaşığı un7 yemek kaşığı toz şekerPiştikten sonra içine ;3 tatlı kaşığı granül kahve1 paket vanilya1 çay bardağı sütle çırpılmış 1 poşet krem şantiÜzeri için;KakaoKahveli kremalı kek için gerekli malzemeleri aldıysanızorusuna cevap verebiliriz. Yumurta ve şekeri krema haline gelene kadar çırpın. Ardından sıvı malzemeleri de ekledikten sonra çırpma işlemine devam edin. Un, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı da ekledikten sora yağladığınız dikdörtgen borcama dökün. Kekinizi önceden ısıttığınız 160 derecelik fırına koyun. Yaklaşık 30-35 dakika pişmesini bekleyin. Piştikten sonra ılımasını bekleyin. Kürdan yardımıyla kekin üzerine delikler açın. Kahveli sütlü karışım ile kekinizi ıslatın. Süt, şeker, nişasta ve unu bir tencereye alarak kısık ateşte pişirin. Sürekli karıştırdıktan sonra krema haline gelene kadar ocakta tutun. Ocaktan alın ve ılımasını bekledikten sonra kahve, vanilya ve çırpılmış krem şanti ekleyin 5 dakika boyunca karıştırın. Homojen bir hale geldikten sonra kekin üzerine yayın. Buzdolabında 5-6 saat veya bir gece boyunca bekletin. Servis etmeden önce üzerini kako ile süsleyebilirsiniz. Kahveli kremalı kekinizi afiyetle tüketebilirsiniz.vesorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.