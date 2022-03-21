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Kahve Kremalı Kek Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kahveli Kremalı Kek Tarifi

Evde kolay kahveli kremalı kek tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kahveli kremalı kek nasıl yapılır sorusu yer aldı. Peki, kahveli kremalı kek nasıl yapılır? Kahveli kremalı kek tarifi nedir? Evde kolay kahveli kremalı kek nasıl yapılır? İşte merak edilenler...

Ekleme: 21.03.2022 - 16:13 Güncelleme: 21.03.2022 - 17:00 / Editör: Ozge Selin
Kahve Kremalı Kek Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kahveli Kremalı Kek Tarifi
Kahveli kremalı kek tarifi misafirlerine farklı bir deneyim yaşatmak isteyenler tarafından oldukça merak ediliyor. Kahveli kokusuyla ve mükemmel lezzetiyle deneyenlerin oldukça sevdiği bu tarif birçok kişinin vazgeçemedikleri arasında yer alıyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kahveli kremalı kek nasıl yapılır ve evde kolay kahveli kremalı kek tarifi nedir soruları yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi arama motorlarına yöneldi. Oldukça lezzetli olan bu tarifi evinizde kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Kahveli kremalı kek nasıl yapılır ve evde kolay kahveli kremalı kek tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.

Evde Kolay Kahveli Kremalı Kek Tarifi İçin Gerekli Malzemeler


Birçok kişi evde kolay kremalı kek yapmak için gerekli malzemeleri araştırmaya başladı. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi büyük önem taşımaktadır. Kaliteli ve taze ürünler tercih ederek çok daha lezzetli ürünler ortaya çıkarabilirsiniz. İşte oldukça merak edilen evde kolay kahveli kremalı kek için gerekli malzemeler;

Keki için gerekli malzemeler;

3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
Yarım çay bardağı sıvı yağ
1 çay bardağı süt
2 yemek kaşığı kakao
1 paket kabartma tozu
1 paket vanilya
1 su bardağı + 2 yemek kaşığı un

Islatmak için;

2 su bardağı süt
2 yemek kaşığı toz şeker
2 yemek kaşığı granül kahve

Kahve Kremalı Kek Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kahveli Kremalı Kek Tarifi

Kreması için;

4 su bardağı süt
2 yemek kaşığı nişasta
2 tepeleme yemek kaşığı un
7 yemek kaşığı toz şeker

Piştikten sonra içine ;

3 tatlı kaşığı granül kahve
1 paket vanilya
1 çay bardağı sütle çırpılmış 1 poşet krem şanti

Üzeri için;

Kakao


Kahve Kremalı Kek Nasıl Yapılır? Evde Kolay Kahveli Kremalı Kek Tarifi

Kahveli Kremalı Kek Nasıl Yapılır?


Kahveli kremalı kek için gerekli malzemeleri aldıysanız evde kolay kahveli kremalı kek nasıl yapılır sorusuna cevap verebiliriz. Yumurta ve şekeri krema haline gelene kadar çırpın. Ardından sıvı malzemeleri de ekledikten sonra çırpma işlemine devam edin. Un, kabartma tozu, kakao ve vanilyayı da ekledikten sora yağladığınız dikdörtgen borcama dökün. Kekinizi önceden ısıttığınız 160 derecelik fırına koyun. Yaklaşık 30-35 dakika pişmesini bekleyin. Piştikten sonra ılımasını bekleyin. Kürdan yardımıyla kekin üzerine delikler açın. Kahveli sütlü karışım ile kekinizi ıslatın. Süt, şeker, nişasta ve unu bir tencereye alarak kısık ateşte pişirin. Sürekli karıştırdıktan sonra krema haline gelene kadar ocakta tutun. Ocaktan alın ve ılımasını bekledikten sonra kahve, vanilya ve çırpılmış krem şanti ekleyin 5 dakika boyunca karıştırın. Homojen bir hale geldikten sonra kekin üzerine yayın. Buzdolabında 5-6 saat veya bir gece boyunca bekletin. Servis etmeden önce üzerini kako ile süsleyebilirsiniz. Kahveli kremalı kekinizi afiyetle tüketebilirsiniz.

Kahveli kremalı kek nasıl yapılır ve evde kolay kahveli kremalı kek tarifi nasıl yapılır sorularına cevapları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden anında haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.
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