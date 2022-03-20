Tehlikeli ve çirkin girişim: Muğla'daki darp olayı provokatörlerin malzemesi oldu!

Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde 14 Mart Tıp Bayramı'nda doktor Tahir Tarımer'i (26) darbettiği iddiasıyla açığa alınan uzman çavuş Ali Akdağlı sürecin anlatıldığı gibi olmadığını belirterek peşini bırakmamıştı. Ortaya çıkan kamera kayıtları gerçeği ortaya çıkarmıştı. Sonrasında görevine iade edilen Uzman çavuş Akdağlı ve Tarımer arasındaki konu yargıya intikal etmiş ve hukuki süreç başlamıştı. Ancak bu durum özellikle sosyal medya üzerinden toplumsal bir karışılıklık çıkarmak için adeta nöbet tutan kitleyi harekete geçirdi.BİR YANDAN DOKTORLARI BİR YANDAN DİĞER MESLEK GRUPLARINI KIŞKIRTIYORLAR!Doktorlar ve diğer meslek grupları arasında bir infial meydana getirmek için kolları sıvayan provokatörler sahte hesaplar üzerinden bilgi kirliliği çalışmalarına başladı.KONTROLSÜZ ÇİRKİNLİK, UZMAN ÇAVUŞUN HASTANEDE ÖLDÜRÜLMESİ ÇAĞRISINA KADAR GİTTİBir yandan doktorlar adına bir yandan uzman çavuşlar, polisler adına paylaşımlar yapan söz konusu grup uzman çavuşların hastanede öldürülmesi, polislerin doktorlara saldırı için hazırlıklar yaptığı gibi çirkin ve gerçekdışı paylaşımları dolaşıma soktu. Polislerin sözde doktorlardan hesap sormak için hastane basacağı algısıyla ilgisiz talim görüntülerini kullanan provokatörler, diğer taraftan da sağlık çalışanı görüntüsüne büründürdükleri hesaplardan Uzman Çavuş Ali Akdağlı'nın hastanede doktorlar tarafından öldürülmesi imasında bulundu.PROVOKASYONA DİKKAT!Gerçek dışı ve toplumsal kaos hedefi güden paylaşımların birçok kişi tarafından da yeniden paylaşıldığı ve yorumlar yazıldığı dikkat çekerken vatandaşlar gerçek dışı bu paylaşımlara itibar etmemesi konusunda uyarılıyor.