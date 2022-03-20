Dışişleri'nden Suudi Arabistan'daki saldırılara kınama: Hiçbir şekilde kabul edilemez
Suudi Arabistan'da bu sabah saatlerinde pek çok noktaya yapılan roket saldırılarına Dışişleri Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Yapılan açıklamada "Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez" sözlerine yer verdi.
Suudi Arabistan'dan pek çok farklı noktaya yapılan İHA saldırısına Dışişleri Bakanlığı'ndan kınama geldi.
'HİÇBİR ŞEKİLDE KABUL EDİLEMEZ'
Bakanlık'tan yapılan yazılı açıklamada, 'Suudi Arabistan'da 20 Mart sabahı çok sayıda noktaya İHA ve roketlerle gerçekleştirilen saldırıları kınıyoruz. Bölgemizde huzur ve istikrarı bozmayı amaçlayan ve uluslararası hukuka da aykırı olan bu terör eylemleri hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu konuda Suudi Arabistan'la dayanışma içinde bulunuyoruz' denildi.