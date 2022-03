Başakşehir'de 'Down Sendromu ve Spor Çalıştayı' farkındalık oluşturdu!

Başakşehir Belediyesi, 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı. Down sendromlu bireylerin spor alanında desteklenmesi amacıyla belediyenin yeni hizmet binasında düzenlenen Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'na, Türkiye'nin önde gelen üniversitelerinden çok sayıda akademisyen, alanında deneyimli isimler, özel sporcular ve down sendromlu çocuğu olan aileler katıldı.Down Sendromu ve Spor Çalıştayı'nın açılış konuşmasını yapan Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu, “Çok anlamlı bir çalıştaya ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyorum. Down Sendromu ve Spor Çalıştayımızla özel gereksinimli kardeşlerimize yönelik farkındalık oluşturmayı amaçladık. Down sendromlu kardeşlerimizin spor alanında da desteklenmesini ve böylece hayatlarına artı bir değer katmayı arzu ediyoruz. Çalıştayımız sonunda ortaya çıkacak raporlar doğrultusunda Başakşehir Belediyesi olarak gerekli adımları atacağız. Kardeşlerimiz ve ailelerinin hayatlarına değer katacak çalışmaları hayata geçireceğiz” dedi.Başakşehir'in her mahallesinde spor parkları bulunduğuna dikkat çeken Başkan Kartoğlu, “Spor parklarımızda, kardeşlerimizle ilgili ‘özel sporcular branşları' açmak için kollarımızı sıvadık. Yakın zamanda, geleceğin özel şampiyon sporcularını Başakşehir'de yetiştireceğiz. Bu sayede özel sporcularımızın paralimpik oyunlara hazırlanmalarını, hatta katılım sağlamalarını hedefliyoruz. Türkiye'nin en büyük gençlik ve spor organizasyonu İstanbul Gençlik Oyunlarımızda, özel sporcularımız için önümüzdeki yıla dair yeni düzenlemeler üzerinde çalışıyoruz. Biz onları çok seviyoruz. Dünyanın en güzel gülen insanlarıyla aramızdaki sevgi bağına hiçbir kromozom engel olamaz.” şeklinde konuştu.Protokol konuşmalarının ardından Başkan Kartoğlu, çalıştaya katılan down sendromlu sporculara plaket takdim etti. Çalıştayda, down sendromlularda antrenman, down sendromlularda beslenme ve ergojenik destek, down sendromlularda yaşam boyu öğrenme ve spor, down sendromlularda spor hukuku ile yerel yönetimlerde down sendromu başlıkları altında 5 komisyonda değerlendirmeler yapıldı. Komisyonların yanı sıra down sendromuna genel bakış adlı panel ile down sendromu ve spor tüm yönleriyle ele alındı.