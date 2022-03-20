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1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği!

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla 4 taksit halinde 4 milyar 279 milyon 583 bin lira gelir kaybı, 359 milyon 647 bin lira da kira desteği sağladı. Bu desteklerden 1 milyon 288 bin 568 esnaf ve tacir yararlanırken, toplam destek tutarı 4 milyar 304 milyon 842 bin 632 lira oldu.

1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği!
Ekleme: 20.03.2022 - 14:27 Güncelleme: 20.03.2022 - 14:35 / Editör: Ozge Selin
1 milyon 288 bin esnafa gelir kaybı ve kira desteği!
Türkiye'de Kovid-19 salgınında işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla geçen yıl 4 milyar 304 milyon 842 bin lira hibe verildi.

Ticaret Bakanlığı verilerinden yapılan derlemeye göre, destek ve teşvik paketleriyle iş dünyası, ticaret erbabı, KOBİ, çiftçi ve esnafın, salgının olumsuz etkilerinden en az hasarla çıkmaları amaçlandı.

Bu kapsamda, Halkbank tarafından 2000-2021 döneminde esnaf ve sanatkara toplamda 194 milyar lira tutarında faiz indirimli kredi kullandırıldı.

Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince, 1 Ocak-31 Aralık 2021'de ise esnaf ve sanatkarlara yüzde 50 veya yüzde 100 faiz indirimli (faizsiz) kredi imkanı sağlandı. Bu kapsamda 31 Aralık 2021 itibarıyla kredi bakiyesi mevcut olan esnaf ve sanatkar sayısı 1 milyon 166 bin 482'ye, kredi bakiyesi ise yaklaşık 77 milyar 524 milyon liraya ulaştı.

Geçen yıl içinde önceki yıllardan devir hariç, 245 bin 102 esnaf ve sanatkara, yüzde 50 faiz indirimli ve faizsiz krediler dahil olmak üzere 33 milyar 149 milyon lira kredi kullandırıldı.

Ticaret Bakanlığı, geçen yıl salgın nedeniyle işleri zarar gören esnaf ve sanatkarlar ile gerçek kişi tacirlerin desteklenmesi amacıyla 4 taksit halinde 4 milyar 279 milyon 583 bin lira gelir kaybı, 359 milyon 647 bin lira da kira desteği sağladı.

Bu desteklerden 1 milyon 288 bin 568 esnaf ve tacir yararlanırken, toplam destek tutarı 4 milyar 304 milyon 842 bin 632 lira oldu.

KOOPERATİF GİRİŞİMCİLİK MODELLERİ DESTEKLENİYOR
Bakanlıkça, kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması amacıyla Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) yürütüldü. 2021 yılı içinde, Bakanlıkça KOOP-DES kapsamında ortaklarının çoğunluğu kadınlardan oluşan ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden 59 ilden 145 kooperatife, 14 milyon 342 bin 773 lira hibe desteği kararı verildi.
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