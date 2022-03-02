MEB Personel Alımı Ne Zaman?



MEB Personel Alımı Başvuru Şartları Neler?



Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Adaylar ilanın yayınlanmasının ardından konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 1651 personel alımının gerçekleştirileceğinin belirtilmesinin ardından adaylar arama motorlarına yöneldi.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.MEB personel alımı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle konu hakkında en sık aratılanlardan biri desorusu oldu. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan kılavuzda başvuruların 21 Mart günü başlayacağı belirtildi. Başvuruların alınması ise 1 Nisan 3.59’a kadar sürecek.Milli Eğitim bakanlığı tarafından alımların gerçekleştirileceğinin belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. İşte Milli Eğitim Bakanlığı tarafından personel alımıyla ilgili yayınlanan başvuru şartları şu şekilde;Genel Şartlar- 2020 yılı KPSS lisans düzeyinde KPSSP3, ön lisans düzeyinde KPSSP93, ortaöğretim düzeyinde KPSSP94 puan türlerinden puan almış olmak.- 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinin (A) bendinde belirtilen şartları taşımak.- Devlet memurluğundan çıkarılmayı gerektiren bir ceza almamış olmak.- Olağanüstü hal kapsamında yürürlüğe konulan kanun hükmünde kararnamelerle kamu görevine son verilmemiş olmak.- Mesleğin ifasına engel olacak bir hastalığı bulunmadığını, tam teşekküllü sağlık kurumlarından alınacak sağlık kurulu raporuyla belgelendirmek.- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.Özel Şartlara) Sözleşmeli FizyoterapistFizyoterapi ve Rehabilitasyon, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon veya Fizyoterapi lisans programlarından mezun olanlardan sözleşmeli fizyoterapist pozisyonlarına, 13.11.2021 tarihli yerleştirmede en son ataması yapılmış adaydan sonra Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) (B) grubu puan üstünlüğü çerçevesinde sıradaki adayların atamaları yapılacaktır.b) Sözleşmeli Destek Personeli (Aşçı ve aşçı yardımcısı)- Lisans düzeyinde;Gastronomi, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği lisans programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.- Ön Lisans düzeyinde;Aşçılık, Gemi Aşçılığı, Hazır Yemek ve Aşçılık, Yemek Pişirme Teknikleri, Gastronomi ve Mutfak Sanatları, Yiyecek İçecek İşletmeciliği/Yiyecek ve İçecek İşletmeciliği programlarının birinden mezun olmak ya da herhangi bir ön lisans programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.- Ortaöğretim düzeyinde;Ortaöğretim kurumlarının aşçılık veya mutfak bölümlerinden mezun olmak ya da herhangi bir ortaöğretim programından mezun olup Sertifika Tablosunda yer alan sertifika veya belgelerden birine sahip olduğunu belgelendirmek.- (Servis, pastacılık, bar, host ve hosteslik vb. bölüm mezunlarının başvuruları geçersiz sayılacak; hizmet sözleşmesi yapılmış olsa dâhi iptal edilecektir.)