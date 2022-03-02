İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı Kavga Mı Etti? Bir Zamanlar Çukurova Setinde Kavga Mı Çıktı?

Bir Zamanlar Çukurova setinde gerginlik yaşandığının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında İbrahim Çelikkol Furkan Palalı kavga mı etti sorusu yer alıyor. Peki, İbrahim Çelikkol Furkan Palalı kavga mı etti? İbrahim Çelikkol Furkan Palalı neden kavga etti? İbrahim Çelikkol Furkan Palalı kavgasının sebebi nedir? İşte merak edilenler...

İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı Neden Kavga Etti?



Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Oyuncuları



İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı’nın Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga ettiği iddia edildi. Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan haberin ardından dizinin hayranları konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasoruları yer aldı. Ekranlarda yayınlanmaya başlamasının ardından büyük bir başarı yakalayan dizi hakkında izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı.vesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı’nın kavga ettiği iddiaları ortaya atıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İvesoruları yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde yaşanan olayda İbrahim Çelikkol’un sete sürekli geç kalması nedeniyle kavga çıktığı belirtildi. Furkan Palalı’nın bu duruma isyan etmesinin ardından ikili arasında yaşanan kavga set çalışanları tarafından da zorlukla ayrıldı. Furkan Palalı’nın yaşanan tartışmaların ardından seti terk ettiği ve İstanbul’a döndüğü de aktarılanlar arasında yer alıyor. Yapımcının uzun süren çabaları sonucunda iki tarafında uzlaştığı söyleniyor.Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları da sık sık aratılan konulardandır. Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol’un kavgasının ardından en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu;Hilal AltınbilekZüleyha Yaman 1-İbrahim ÇelikkolHakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara 103-Furkan PalalıFikret Fekeli/Yaman 64-Hülya DarcanLütfiye Duman 88-İlayda ÇevikBetül Arcan 98-Sibel TaşçıoğluŞermin Yaman 1-Bülent PolatGaffur Taşkın 1-Aras ŞenolÇetin Ciğerci 7-Polen EmreFadik Kaya 1-Serpil TamurAzize Saraçoğlu 1-Yeliz DoğramacılarFüsun 1-Teksin PircanlıNazire 2-Ömer Fethi CanpolatYılmaz/Adnan Yaman 7-98Ahmet Doğan 99-Şahin VuralRaşit Kaya 36-Neva PekuzÜzüm Tökün/Taşkın 43-Erkan BektaşAbdülkadir Keskin 103-Altan GördümHaşmet Çolak 120-Ergün MetinVahap Keskin 114-Bitirilen karakterlerOyuncu Karakter BölümaralığıSelin YeninciSaniye Taşkın 1-121Selin GençGülten Taşkın/Ciğerci 1-121Kerem AlışıkAli Rahmet Fekeli 6-107Hande SoralÜmit Kahraman/Ayla Özden 79-104Murat ÜnalmışDemir Yaman 1-102Nazan KesalSevda Çağlayan/Fatma Özden 64-101Melike İpek YalovaMüjgan Hekimoğlu/Akkaya 17-97Esra DermancıoğluBehice Hekimoğlu 38-85Uğur GüneşYılmaz Akkaya 1-79Vahide PerçinHünkar Yaman 1-71Şirin ÖtenNaciye Tellidere 37-66Alayça ÖztürkJülide Yalçınkaya/Arcan 37-66Turgay AydınSabahattin Arcan 1-66Mehmet PolatHatip Tellidere 32-65Engin YükselBehzat Hekimoğlu 17-38Ebru ÜnlüSeher 9-38Ebru AytemurNihal Çimen 9-37Kadim YaşarCengaver Çimen 2-37Mihriban ErSevil 26-36Rüzgar AksoyErcüment Akman 30-33Şebnem DilligilNaime 1-22Alp Özgür YaşinSait Ersoy 6-19Mustafa AçılanVeli Erdönmez 1-16Hikmet KaragözAyhan 1-2