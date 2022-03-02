İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı Kavga Mı Etti? Bir Zamanlar Çukurova Setinde Kavga Mı Çıktı?
Bir Zamanlar Çukurova setinde gerginlik yaşandığının belirtilmesiyle birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda en sık aratılanlar arasında İbrahim Çelikkol Furkan Palalı kavga mı etti sorusu yer alıyor. Peki, İbrahim Çelikkol Furkan Palalı kavga mı etti? İbrahim Çelikkol Furkan Palalı neden kavga etti? İbrahim Çelikkol Furkan Palalı kavgasının sebebi nedir? İşte merak edilenler...
İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı’nın Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga ettiği iddia edildi. Birsen Altuntaş tarafından paylaşılan haberin ardından dizinin hayranları konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı kavga mı etti, Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga mı çıktı soruları yer aldı. Ekranlarda yayınlanmaya başlamasının ardından büyük bir başarı yakalayan dizi hakkında izleyiciler araştırmalarını hızlandırdı. İbrahim Çelikkol Furkan Palalı neden kavga etti ve Bir Zamanlar Çukurova setinde kavga mı çıktı sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı Neden Kavga Etti?
İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı’nın kavga ettiği iddiaları ortaya atıldı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı neden kavga etti ve İbrahim Çelikkol ve Furkan Palalı kavga mı etti soruları yer alıyor. Bir Zamanlar Çukurova dizisinin setinde yaşanan olayda İbrahim Çelikkol’un sete sürekli geç kalması nedeniyle kavga çıktığı belirtildi. Furkan Palalı’nın bu duruma isyan etmesinin ardından ikili arasında yaşanan kavga set çalışanları tarafından da zorlukla ayrıldı. Furkan Palalı’nın yaşanan tartışmaların ardından seti terk ettiği ve İstanbul’a döndüğü de aktarılanlar arasında yer alıyor. Yapımcının uzun süren çabaları sonucunda iki tarafında uzlaştığı söyleniyor.
Bir Zamanlar Çukurova Dizisi Oyuncuları
Bir Zamanlar Çukurova dizisi oyuncuları da sık sık aratılan konulardandır. Furkan Palalı ve İbrahim Çelikkol’un kavgasının ardından en sık aratılanlar arasında Bir Zamanlar Çukurova oyuncuları kimler sorusu yer aldı. İşte Bir Zamanlar Çukurova oyuncu kadrosu;
Hilal Altınbilek
Züleyha Yaman 1-
İbrahim Çelikkol
Hakan Gümüşoğlu/Mehmet Kara 103-
Furkan Palalı
Fikret Fekeli/Yaman 64-
Hülya Darcan
Lütfiye Duman 88-
İlayda Çevik
Betül Arcan 98-
Sibel Taşçıoğlu
Şermin Yaman 1-
Bülent Polat
Gaffur Taşkın 1-
Aras Şenol
Çetin Ciğerci 7-
Polen Emre
Fadik Kaya 1-
Serpil Tamur
Azize Saraçoğlu 1-
Yeliz Doğramacılar
Füsun 1-
Teksin Pircanlı
Nazire 2-
Ömer Fethi Canpolat
Yılmaz/Adnan Yaman 7-98
Ahmet Doğan 99-
Şahin Vural
Raşit Kaya 36-
Neva Pekuz
Üzüm Tökün/Taşkın 43-
Erkan Bektaş
Abdülkadir Keskin 103-
Altan Gördüm
Haşmet Çolak 120-
Ergün Metin
Vahap Keskin 114-
Bitirilen karakterler
Oyuncu Karakter Bölüm
aralığı
Selin Yeninci
Saniye Taşkın 1-121
Selin Genç
Gülten Taşkın/Ciğerci 1-121
Kerem Alışık
Ali Rahmet Fekeli 6-107
Hande Soral
Ümit Kahraman/Ayla Özden 79-104
Murat Ünalmış
Demir Yaman 1-102
Nazan Kesal
Sevda Çağlayan/Fatma Özden 64-101
Melike İpek Yalova
Müjgan Hekimoğlu/Akkaya 17-97
Esra Dermancıoğlu
Behice Hekimoğlu 38-85
Uğur Güneş
Yılmaz Akkaya 1-79
Vahide Perçin
Hünkar Yaman 1-71
Şirin Öten
Naciye Tellidere 37-66
Alayça Öztürk
Jülide Yalçınkaya/Arcan 37-66
Turgay Aydın
Sabahattin Arcan 1-66
Mehmet Polat
Hatip Tellidere 32-65
Engin Yüksel
Behzat Hekimoğlu 17-38
Ebru Ünlü
Seher 9-38
Ebru Aytemur
Nihal Çimen 9-37
Kadim Yaşar
Cengaver Çimen 2-37
Mihriban Er
Sevil 26-36
Rüzgar Aksoy
Ercüment Akman 30-33
Şebnem Dilligil
Naime 1-22
Alp Özgür Yaşin
Sait Ersoy 6-19
Mustafa Açılan
Veli Erdönmez 1-16
Hikmet Karagöz
Ayhan 1-2