Fransa'dan ülkedeki mültecilere skandal çağrı: Çadırlarınızı Ukraynalılara verin

Rusya'nın Ukrayna'ya başlattığı savaşta Batı’nın ırkçı söylemleri devam ediyor. Daha önce Fransa’da onlarca cami kapatan İslam düşmanı, ırkçı İçişler Bakanı Gerald Darmanin, yeni bir skandala imza attı.Suriye, Irak, Afganistan gibi ülkelerdeki savaştan kaçarak Fransa’ya sığınan ve sokaklarda çadırlarda yaşamak zorunda kalan mültecilere seslenen Darmain, “Çadırlarınızı Ukraynalı mültecilere bağışlayın. Sizi krallar gibi ağırlıyoruz. Ukraynalı göçmenlerin bir sobası bile yokken iki soba sahibi olmaktan utanmıyor musun?” ifadelerini kullandı.ABD merkezli CBS NEWS muhabiri Charlie D'Agata canlı yayında "Burası on yıllardır kaosla yaşayan Irak veya Afganistan değil. Burası böyle şeyleri görmeyi hiç ummadığınız medeni Avrupalılara has bir kent." ifadelerini kullanmıştı.ITV News muhabiri Lucy Watson da bir tren istasyonundan yaptığı yayında "Ukraynalıların başlarına düşünülemez bir şey geldi. Burası gelişmekte olan bir üçüncü dünya ülkesi değil, burası Avrupa." demişti.BBC'ye konuşan Ukrayna'nın eski başsavcı yardımcısı David Sakvarelidze ise canlı yayında "Benim için bu yaşananlar çok duygusal, çünkü mavi gözlü ve sarı saçlı Avrupalıların öldürüldüğünü görüyorum" sözlerini sarf etmişti.