Britney Spears Kimdir? Britney Spears Kaç Yaşında?

Britney Spears Kimdir?



Britney Spears birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer aldı. Dünyaca ünlü yıldızın nişanlısıyla tatile çıkmasının ardından paylaştığı fotoğraflar ola oldu. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandvesorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.Britney Spears’ın sosyal medyada gündem maddesi haline gelmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesoruları yer alıyor. 2 Aralık 1981 yılında dünyaya gelen Britney Spears çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaktadır. "Baby One More Time" şarkısıyla 18 yaşında müzik listelerinin en üst sıralarında yer almayı başardı. 3 Ocak 2004 tarihinde ilk evliliğini yaptı. Ardıdnan 5 Ocak 2004 yılında Jason Allen Alexander ile boşandı. Ardından Kevin Federline ile evliliğinden oğlu oldu. Fakat bu evliliği de uzun süremeyerek 2011 yılında sona erdi. İkinci evliliğinin ardından bunalıma girdi. Bu nedenle çocuklarının velayeti alındı. Hastaneye yatırılmasıyla tüm serveti ve hakları babasına devredildi. Uzun süren bir mücadele sonrası özgürlüğüne kavuşan Britney Spears’ın diskografisi ve albümleri şu şekilde;1999: ...Baby One More Time2000: Oops!... I Did It Again2001: Britney2003: In the Zone2007: Blackout2008: Circus2011: Femme Fatale2013: Britney Jean2016: Glory2004: Greatest Hits: My Prerogative2005: B in the Mix: The Remixes2009: The Singles Collection2011: B in the Mix: The Remixes Vol. 22012: Oops!... I Did It Again: The Best Of Britney Spears2012: Playlist: The Very Best Of Britney Spears2013: The Essential Britney Spears2020: Oops!... I Did It Again (Remixes and B-Sides)2004: Britney Spears: In the Zone2005: Chaotic2005: Key Cuts from RemixedTurneleri ve Konserleri1998: The L'Oreal Hair Zone Mall Tour1999: ...Baby One More Time Tour2000: Crazy 2K Tour2000: Oops!... I Did It Again World Tour2001-2002: Dream Within a Dream Tour2004: The Onyx Hotel Tour2007: The M+M's Tour2009: The Circus Starring: Britney Spears2011: Femme Fatale Tour2013-2017: Britney: Piece of MeCorporate Animals (2019)Jane The Virgin (2015)I am Britney Jean (2013)I am The Femme Fatale (2011)Glee (2010)For The Record (2008)How I Met Your Mother (2008)Will&Grace (2006)Britney & Kevin: Chaotic (2005)Brave New Girl (2004)Pauly Shore Is Dead (2003)Fahrenheit 9/11 (2003)Crossroads (2002)Austin Powers in Goldmember (2002)Longshot (1999)The Mickey Mouse Club (1991-1993)