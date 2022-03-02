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Britney Spears Kimdir? Britney Spears Kaç Yaşında?

Britney Spears birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Britney Spears kaç yaşında sorusu bulunuyor. Peki, Britney Spears kaç yaşında? Britney Spears kimdir? Britney Spears şarkıları neler? İşte merak edilenler...

Ekleme: 2.03.2022 - 13:35 Güncelleme: 2.03.2022 - 13:42 / Editör: Ozge Selin
Britney Spears Kimdir? Britney Spears Kaç Yaşında?
Britney Spears birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Britney Spears kimdir ve Britney Spears kaç yaşında soruları yer aldı. Dünyaca ünlü yıldızın nişanlısıyla tatile çıkmasının ardından paylaştığı fotoğraflar ola oldu. Bu nedenle konu hakkında araştırmalar hızlandı. Britney Spears kimdir ve Britney Spears kaç yaşında sorularına cevap almak için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.


Britney Spears Kimdir? Britney Spears Kaç Yaşında?

Britney Spears Kimdir?


Britney Spears’ın sosyal medyada gündem maddesi haline gelmesinin ardından birçok kişi konu hakkında araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında Britney Spears kimdir ve Britney Spears kaç yaşında soruları yer alıyor. 2 Aralık 1981 yılında dünyaya gelen Britney Spears çocuk yaşlardan itibaren müziğe ilgi duymaktadır. "Baby One More Time" şarkısıyla 18 yaşında müzik listelerinin en üst sıralarında yer almayı başardı. 3 Ocak 2004 tarihinde ilk evliliğini yaptı. Ardıdnan 5 Ocak 2004 yılında Jason Allen Alexander ile boşandı. Ardından Kevin Federline ile evliliğinden oğlu oldu. Fakat bu evliliği de uzun süremeyerek 2011 yılında sona erdi. İkinci evliliğinin ardından bunalıma girdi. Bu nedenle çocuklarının velayeti alındı. Hastaneye yatırılmasıyla tüm serveti ve hakları babasına devredildi. Uzun süren bir mücadele sonrası özgürlüğüne kavuşan Britney Spears’ın diskografisi ve albümleri şu şekilde;

Stüdyo albümleri

1999: ...Baby One More Time
2000: Oops!... I Did It Again
2001: Britney
2003: In the Zone
2007: Blackout
2008: Circus
2011: Femme Fatale
2013: Britney Jean
2016: Glory

Toplama albümler
2004: Greatest Hits: My Prerogative
2005: B in the Mix: The Remixes
2009: The Singles Collection
2011: B in the Mix: The Remixes Vol. 2
2012: Oops!... I Did It Again: The Best Of Britney Spears
2012: Playlist: The Very Best Of Britney Spears
2013: The Essential Britney Spears
2020: Oops!... I Did It Again (Remixes and B-Sides)


Britney Spears Kimdir? Britney Spears Kaç Yaşında?

EP'ler
2004: Britney Spears: In the Zone
2005: Chaotic
2005: Key Cuts from Remixed
Turneleri ve Konserleri
1998: The L'Oreal Hair Zone Mall Tour
1999: ...Baby One More Time Tour
2000: Crazy 2K Tour
2000: Oops!... I Did It Again World Tour
2001-2002: Dream Within a Dream Tour
2004: The Onyx Hotel Tour
2007: The M+M's Tour
2009: The Circus Starring: Britney Spears
2011: Femme Fatale Tour
2013-2017: Britney: Piece of Me

Filmografi
Corporate Animals (2019)
Jane The Virgin (2015)
I am Britney Jean (2013)
I am The Femme Fatale (2011)
Glee (2010)
For The Record (2008)
How I Met Your Mother (2008)
Will&Grace (2006)
Britney & Kevin: Chaotic (2005)
Brave New Girl (2004)
Pauly Shore Is Dead (2003)
Fahrenheit 9/11 (2003)
Crossroads (2002)
Austin Powers in Goldmember (2002)
Longshot (1999)
The Mickey Mouse Club (1991-1993)


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