Meteoroloji: Bugün tüm bölgelerde yağış bekleniyor
Yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu hakim sürerken İstanbul'a ise bahar havası geliyor.
Meteoroloji'den alınan bilgiye göre yurt geneli parçalı ve çok bulutlu geçecek.
Karadeniz, İç Anadolu, Ege'nin doğusu ve Doğu Anadolu bölgelerinde ise kar yağışı öngörülüyor.
Sıcaklıklar ise bugünden itibaren batı bölgelerimizden başlamak üzere artıyor.
YAĞIŞLI GEÇECEK BÖLGELER
İç Anadolu (Konya ve Eskişehir hariç), Batı ve Orta Karadeniz, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Sakarya, Giresun, Trabzon, Antalya'nın doğu ilçeleri, Hatay, Kahramanmaraş, Gaziantep ve Kilis çevreleri ve Osmaniye'nin doğu kesimleri yağışlı geçecek.
Yağışların, kıyı kesimler ile Güneydoğu Anadolu'da yağmur ve sağanak, iç ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
KUVVETLİ KAR YAĞIŞI BEKLENEN BÖLGELER
Kastamonu'nun kuzeyi, Bartın, Karabük ve Sinop illerinin yüksek kesimlerinde kuvvetli kar yağışları bekleniyor.
BUZLANMA VE DON
Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu'nun yüksek ve eğimli alanlarında çığ tehlikesi bulunmakta.
BATIDAN BAŞLAYARAK SICAKLIK ARTACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, mevsim normallerinin altında seyretmekte olan hava sıcaklıklarının batı bölgelerde başlamak üzere artması bekleniyor.
RÜZGAR
Rüzgarın genellikle kuzeyli, doğu kesimlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BAZI İLLERİN HAVA SICAKLIKLARI
Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:
Ankara: Parçalı ve çok bulutlu, hafif karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı 8 derece
İstanbul: Parçalı ve çok bulutlu 13 derece
İzmir: Parçalı bulutlu 18 derece
Adana: Parçalı ve çok bulutlu 18 derece
Antalya: Çok bulutlu doğu kesimleri sağanak yağışlı 21 derece
Samsun: Çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı yağmurlu, iç ve yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı 11 derece
Trabzon: Çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı 11 derece
Erzurum: Çok bulutlu aralıklı kar yağışlı 4 derece
Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu 13 derece