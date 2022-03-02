2 Mart Hava Durumu Nasıl? Kar Ne Zaman Yağacak?

Kar Ne Zaman Yağacak?



2 Mart Hava Durumu Nasıl?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen bilgilere göre hafta içi ülke genelinde kar yağışı beklendiği aktarılmıştı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer aldı. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Hava koşullarına karşı tedbirli olmak isteyen vatandaşlar Meteoroloji tarafından yapılacak açıklamaları ilgiyle takip ediyor.veiçin haberimizin devamını takip edebilirsiniz.Kar yağışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri dışında ülke genelinde yağış bekleniyor.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en araştırılanlar arasında 2 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşteA.KARAHİSAR °C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDENİZLİ °C, 8°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlıİZMİR °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il merkezi ile güney çevreleri hafif sağanak yağışlıMUĞLA °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlıADANA °C, 18°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıANTALYA °C, 14°CParçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıHATAY °C, 17°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlıISPARTA °C, 5°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla yoğun kar yağışlıANKARA °C, 5°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlıESKİŞEHİR °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlıKAYSERİ °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıKONYA °C, 4°CÇok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıBOLU °C, 5°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlıDÜZCE °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıKASTAMONU °C, 5°CÇok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, merkez ve iç kesimleri aralıklı kar yağışlı.ZONGULDAK °C, 6°CÇok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu