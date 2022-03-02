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2 Mart Hava Durumu Nasıl? Kar Ne Zaman Yağacak?

2 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Peki, Hava durumu nasıl? 2 Mart hava nasıl olacak? 2 Mart hava durumu nasıl? İşte merak edilenler...

Ekleme: 2.03.2022 - 09:23 Güncelleme: 2.03.2022 - 09:27 / Editör: Ozge Selin
2 Mart Hava Durumu Nasıl? Kar Ne Zaman Yağacak?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilen bilgilere göre hafta içi ülke genelinde kar yağışı beklendiği aktarılmıştı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 2 Mart hava durumu nasıl ve bugün hava nasıl olacak sorusu yer aldı. Birçok kişi tarafından merak edilen konu hakkında araştırmalar hızlandı. Hava koşullarına karşı tedbirli olmak isteyen vatandaşlar Meteoroloji tarafından yapılacak açıklamaları ilgiyle takip ediyor. Bugün hava nasıl ve 2 Mart hava durumu için haberimizin devamını takip edebilirsiniz.

Kar Ne Zaman Yağacak?


Kar yağışı birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında kar ne zaman yağacak sorusu yer aldı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından belirtilenlere göre Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin kuzey kesimleri dışında ülke genelinde yağış bekleniyor.


2 Mart Hava Durumu Nasıl? Kar Ne Zaman Yağacak?

2 Mart Hava Durumu Nasıl?


2 Mart hava durumu birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en araştırılanlar arasında 2 Mart hava durumu nasıl sorusu yer aldı. Konuyla ilgili olarak birçok kişi araştırmalarını hızlandırdı. İşte 2 Mart hava durumu;

A.KARAHİSAR °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DENİZLİ °C, 8°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve yüksekleri kar yağışlı

İZMİR °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde il merkezi ile güney çevreleri hafif sağanak yağışlı

2 Mart Hava Durumu Nasıl? Kar Ne Zaman Yağacak?

MUĞLA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak yağışlı

ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ANTALYA °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, yer yer kuvvetli, doğusunda çok kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 17°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ISPARTA °C, 5°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, zamanla yoğun kar yağışlı

ANKARA °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmurlu, zamanla kar yağışlı

ESKİŞEHİR °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışlı

KAYSERİ °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

KONYA °C, 4°C
Çok bulutlu, yer yer kuvvetli ve yoğun olmak üzere, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

BOLU °C, 5°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı

DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

KASTAMONU °C, 5°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri aralıklı yağmurlu, merkez ve iç kesimleri aralıklı kar yağışlı.

ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu


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