15 Dakikada Havuçlu Kek Nasıl Yapılır? 15 Dakikada Kolay Havuçlu Kek Tarifi
Evde kolay havuçlu kek tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 dakikada havuçlu kek nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Peki, havuçlu kek nasıl yapılır? Evde havuçlu kek tarifi nedir? Havuçlu kek kaç kalori? İşte merak edilenler...
Evde kolay havuçlu kek tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 dakikada havuçlu kek nasıl yapılır ve evde kolay havuçlu kek nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Her öğünde afiyetle tüketilen bu tarif özellikle beş çaylarının vazgeçilmezidir. 15 dakikada havuçlu kek nasıl yapılır ve evde kolay havuçlu kek tarifi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.
15 Dakikada Kolay Havuçlu Kek İçin Gerekli Malzemeler
Kolay havuçlu kek için gerekli malzemeler birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle alacağınız malzemelerin kaliteli ve taze olmasına dikkat etmelisiniz. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. 15 dakikada kolay havuçlu kek tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;
3 adet yumurta
1 su bardağı şeker
1 su bardağı sıvı yağ
1 su bardağı süt
2 su bardağı un
1 paket vanilya
1 paket kabartma tozu
2 tane rendelenmiş havuç
Yarım su bardağı iri çekilmiş ceviz
1 tatlı kaşığı tarçın
Kreması İçin;
180g labne peyniri
1 çay bardağı pudra şekeri
2 yemek kaşığı tereyağı (oda ısısında)
15 Dakikada Havuçlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?
15 dakikada kolay havuçlu kek tarifi hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında 15 dakikada havuçlu kek tarifi nasıl yapılır sorusu yer alıyor. Kek tarifinizin için gerekli malzemelerinizi tamamladıysanız kek hamurunu hazırlama kısmına geçebiliriz. Karıştırma kabının içine yumurtalarınızı kırın. Ardından içine şeker ekleyerek köpük kıvamına gelene kadar çırpamaya devam edin. Süt, sıvı yağ, vanilya ve kabartma tozunu da ekledikten sonra tekrar karıştırın. Havuçlarınızı rendeleyin ve iri bir şekilde mutfak robotunda çektiğiniz cevizleri ekleyin. Tarçını da ilave ettikten sonra yavaş hareketlerle spatula yardımıyla karıştırın. Kek kalıbınızı güzel bir şekilde yağlayın. Ardından hamurunuzu bu kalıbın içine dökün. Mikrodalga fırına kekinizi koyduktan sonra ayarını 800 watt olarak ayarlayın. 15 dakika bu şekilde kekinizin pişmesini bekleyin. Bu sırada siz de kekinizin kreması için hazırlıklara başlayın. Labne peynirini bir kabın içine alın. Ardından pudra şekerini de labnenin üzerine ekleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağı ile bu iki malzemeyi karıştırın. İyice çırptıktan sonra pişirdiğiniz keki fırından alarak kremayı keke sürün. İyice keki kaplayana kadar bu işleme devam edin. Çeşitli meyvelerle ve yemişlerle kekinizin üzerini süsleyebilirsiniz.
Havuçlu Kek Kaç Kalori?
Havuçlu kek kalori değeri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasında havuçlu kek kaç kalori sorusu yer aldı. Havuçlu kekin 1 dilimi yaklaşık 414 kaloridir. Bu nedenle havuçlu keki tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilir. Kilo vermek isteyenler ve diyet yapanlar bu nedenle havuçlu kek tüketip tüketmemekte kararsız kalıyor. Oldukça az porsiyonlar halinde tüketirseniz havuçlu kek tüketmenizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.
15 dakikada kolay havuçlu kek nasıl yapılır ve evde kolay havuçlu kek tarifini sizler için derledik. Birçok farklı tarif için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.