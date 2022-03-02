15 Dakikada Havuçlu Kek Nasıl Yapılır? 15 Dakikada Kolay Havuçlu Kek Tarifi

15 Dakikada Kolay Havuçlu Kek İçin Gerekli Malzemeler



15 Dakikada Havuçlu Kek Tarifi Nasıl Yapılır?

Havuçlu Kek Kaç Kalori?



Evde kolay havuçlu kek tarifi birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındavesorusu yer alıyor. Her öğünde afiyetle tüketilen bu tarif özellikle beş çaylarının vazgeçilmezidir.veiçin haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu noktada dikkat etmeniz gerekenler arasında malzemelerin kalitesi yer almaktadır. Bu nedenle alacağınız malzemelerin kaliteli ve taze olmasına dikkat etmelisiniz. Bu sayede çok daha lezzetli bir tarif ortaya çıkarabilirsiniz. 15 dakikada kolay havuçlu kek tarifi için gerekli malzemeler şu şekilde sıralanabilir;3 adet yumurta1 su bardağı şeker1 su bardağı sıvı yağ1 su bardağı süt2 su bardağı un1 paket vanilya1 paket kabartma tozu2 tane rendelenmiş havuçYarım su bardağı iri çekilmiş ceviz1 tatlı kaşığı tarçınKreması İçin;180g labne peyniri1 çay bardağı pudra şekeri2 yemek kaşığı tereyağı (oda ısısında)15 dakikada kolay havuçlu kek tarifi hakkında birçok kişi araştırmalara başladı. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer alıyor. Kek tarifinizin için gerekli malzemelerinizi tamamladıysanız kek hamurunu hazırlama kısmına geçebiliriz. Karıştırma kabının içine yumurtalarınızı kırın. Ardından içine şeker ekleyerek köpük kıvamına gelene kadar çırpamaya devam edin. Süt, sıvı yağ, vanilya ve kabartma tozunu da ekledikten sonra tekrar karıştırın. Havuçlarınızı rendeleyin ve iri bir şekilde mutfak robotunda çektiğiniz cevizleri ekleyin. Tarçını da ilave ettikten sonra yavaş hareketlerle spatula yardımıyla karıştırın. Kek kalıbınızı güzel bir şekilde yağlayın. Ardından hamurunuzu bu kalıbın içine dökün. Mikrodalga fırına kekinizi koyduktan sonra ayarını 800 watt olarak ayarlayın. 15 dakika bu şekilde kekinizin pişmesini bekleyin. Bu sırada siz de kekinizin kreması için hazırlıklara başlayın. Labne peynirini bir kabın içine alın. Ardından pudra şekerini de labnenin üzerine ekleyin. Oda sıcaklığındaki tereyağı ile bu iki malzemeyi karıştırın. İyice çırptıktan sonra pişirdiğiniz keki fırından alarak kremayı keke sürün. İyice keki kaplayana kadar bu işleme devam edin. Çeşitli meyvelerle ve yemişlerle kekinizin üzerini süsleyebilirsiniz.Havuçlu kek kalori değeri de birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındasorusu yer aldı. Havuçlu kekin 1 dilimi yaklaşık 414 kaloridir. Bu nedenle havuçlu keki tüketirken porsiyon kontrolü sağlamanız tavsiye edilir. Kilo vermek isteyenler ve diyet yapanlar bu nedenle havuçlu kek tüketip tüketmemekte kararsız kalıyor. Oldukça az porsiyonlar halinde tüketirseniz havuçlu kek tüketmenizde herhangi bir sorun bulunmamaktadır.ve evde kolay havuçlu kek tarifini sizler için derledik. Birçok farklı tarif için sitemizi takip etmeye devam edebilirsiniz.