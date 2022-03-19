Simgelerin köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı

18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi 107. Yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün açılışı gerçekleştirilen 1915 Çanakkale Köprüsü’nde araç geçişleri başladı.Köprüde bir hafta boyunca geçişler ücretsiz olacak. Otomobiller için geçiş bir hafta sonra 200 lira olacak. Erdoğan da ücretle ilgili "Fiyatı 200 lira olarak belirledik. Feribotların geçiş fiyatlarını biliyorsunuz. Şimdi 1 hafta ücretsiz. Bu bir hafta ücretsiz, ondan sonra 200 lira" demişti.Hem tarih hem de simgelerin köprüsü olan 1915 Çanakkale Köprüsü bölgeye büyük oranda katma değer sağlayacak.Işıklandırılmış haliyle Çanakkale Boğazı'nda bir gerdanlık gibi görünen 1915 Çanakkale Köprüsü'nde, hizmete açıldığı ilk günün akşamında lazer ışık gösterisi yapıldı. Toplam uzunluğu 4 bin 608 metre olan Çanakkale Köprüsü, dört yanından lazer ışıklarla aydınlatılarak görsel şölen oluşturdu.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan köprünün açılışında yaptığı konuşmada, "1915 Çanakkale Köprüsü'nün ülkemize milletimize, şehrimize, tüm insanlığa hayırlı olmasını diliyorum. İstanbul Boğazı'ndaki 15 Temmuz Şehitleri Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Marmaray, Avrasya Tüneli ve şimdi de işte burada özellikle Çanakkale'de 6'ncı köprüyü açıyoruz. Fakat unutmayın 140 yıl önce Sultan Abdülhamid Han az önce ifade ettiğim o köprülerin eskiz çalışmalarını yapmıştır, o hazırlıkları yapmıştır. Osmanlının ardı ardına yaşadığı savaşlar sebebiyle hayata geçirilemeyen Abdülhamid Han yadigarı bu projelerin bir kısmını hayata geçirmek bize nasip oldu. 1915 Çanakkale Köprüsü her bir teknik özelliği ile de farklı anlamlar taşıyor. Hamdolsun Cumhur İttifakı olarak bunu açmak bize nasip oldu. Köprümüzün isminin başındaki 1915, 1'inci Dünya Savaşı'nın en kanlı, en ibretlik, en canhıraş mücadelelerine sahne olan Çanakkale'de Deniz Zaferi'ni kazandığımız yılı, 318 metre yüksekliğindeki kuleleri Mart'ın 18'ini ifade ediyor. 3, Mart ayını, 18 ise bugünü. 2023 metrelik orta açıklığı ise Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100'üncü yılı olan 2023'ün ve o tarihe atfettiğimiz büyük hedeflerimizin işaretidir. Ecdadımız bir asır önce burada 'Çanakkale Geçilmez' sözünü kanıyla tarihe nakşetmiştir. Haçlı hilal mücadelesiydi. Ecdadımız kınalı kuzuları ile Gazi Mustafa Kemal’in riyasetinde o kınalı kuzularla, Seyit Onbaşılarla 'Çanakkale Geçilmez' demiş ve burada tarih yazmıştı. O Çanakkale’deki mücadeleyi verenlerin torunları olarak bugün biz buradayız. İnşa ettiğimiz bu köprü ile ecdadın mirası aynı mesajı mühendisliğin ve teknolojinin imkanlarıyla tarihe yeniden kazıdık. Güney Kore Başbakanını dinledik. Aşkını heyecanını gördük" demişti.