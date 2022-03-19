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Halk TV'de akla ziyan yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar

Türkiye’nin büyümesini, güçlenmesini ve gelişmesini sembolize eden '1915 Çanakkale Köprüsü' dün Çanakkale Zaferi’nin 107. yıldönümünde açıldı. Çanakkale'nin yakut gerdanlığı olarak nitelendirilen bu dev proje, heykel dikmekten başka icraatleri olmayan muhalif kesimi rahatsız etti. CHP yandaşı Halk TV'ye katılan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek, 1915 Çanakkale Köprüsü'nü "Bu eser siyaseti. Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" sözleriyle eleştirildi.

Halk TV'de akla ziyan yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar
Ekleme: 19.03.2022 - 10:35 Güncelleme: 19.03.2022 - 10:36 / Editör: Ozge Selin
Halk TV'de akla ziyan yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar
Türkiye'nin yeni sembolleri arasında yer alan 1915 Çanakkale Köprüsü, dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla, Çanakkale Zaferi'nin 107'inci yıldönümünde coşkulu bir şölenle halka açıldı. Dev proje, Türkiye'nin ekonomisine 5,3 milyar euro, istihdama 118 bin kişi, milli gelirde 2,4 milyar euro ilave katkı sağlayacak.

Zaferi simgeliyor

Dünyanın en uzun orta açıklıklı projesi olan 1915 Çanakkale Köprüsü, Asya ve Avrupa kıtlarını ilk kez birbirine bağladı. Yıllık 415 milyon euro tasarruf sağlayacak 1915 Çanakkale Köprüsü’nün ayakları 318 metrelik yüksekliğiyle 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi’ni simgeliyor.

'Eser siyaseti' dedi

Heykelden başka icraatlerle gündeme ve her projeye karşı çıkan muhalif kesim, 1915 Çanakkale Köprüsünü de hazmedemedi. Halk Tv'de konuşan Karar Gazetesi yazarı Ekonomist Prof. Dr. Uğur Emek projenin "Eser siyaseti" olarak değerlendirilmesi gerektiğini ifade ederek "Çanakkale Zaferi'ni Atatürk ile anmamak, köprü ile anmak için" dedi. Emek'in sözleri 'pes' dedirtti.
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Halk TV'de akla ziyan yorum: Atatürk'ü anmamak için köprü yaptılar
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