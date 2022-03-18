WSJ'dan Türkiye analizi: S-400'leri Ukrayna'ya verin F-35'leri alın

Eski CIA yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe'den, Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaş esnasında ilginç bir takas önerisi geldi. Kolbe, ABD'nin saygın gazetelerinden Wall Street Journal'da kaleme aldığı makalesinde, Ankara'nın elindeki S-400 hava savunma sistemlerini Ukrayna'ya vermesini, Washington'ın da buna karşın Ankara'yı F-35 konsorsiyumuna geri almasını önerdi.Kolbe, önerisinin gerekçesini ise Ukrayna'nın hakim Rus hava kuvvetlerine sağlam mukavemet olarak gösterdi. Rus savaş uçakları son saldırılarda Ukrayna'nın Mariupol şehrini ağır bombardımana maruz tutmuş şehrin yüzde 90'ınını yerle bir etmişti.Türkiye'nin hava savunma alanındaki birikim ve teknolojisi, bu alandaki ilk yerli ve milli sistem olan HİSAR ile taçlandırılıyor. Geçtiğimiz yıl teslimatlarına başlanan projeye kritik bir kabiliyet daha kazandırıldı. Savunmadaki Türkler programı bu hafta gündemine 2023 yılına damgasını vuracak hava savunma sistemindeki son gelişmeyi gündemine aldı..Eski CIA yöneticisi ve Rusya ve Avrasya uzmanı Paul Kolbe tarafından kaleme alınan "Türkiye'nin Rus Füzeleri Ukrayna'yı Savunabilir" başlıklı WSJ'daki analiz yazısında, Washington - Ankara hattındaki anlaşmazlığı çözmenin bir yolu olarak Ankara'nın elindeki S-400'ü Ukrayna'ya vermesi, Washington'ın da buna karşın Ankara'yı F-35 konsorsiyumuna geri alması öneriliyor. Kolbe, böylece adaletin sağlanacağını iddia etti.Kolbe yazısında, "Üçlü bir oyuna ne dersiniz? ABD, Rus savaş uçaklarına karşı Türkiye'nin elindeki S-400'leri Ukrayna'ya göndermesine yardım etsin. Bunun yerine Türklere yeni bir alternatif sunarak F-35 sevkiyatlarını başlatsın. Bu, aynı zamanda ABD - Türkiye ilişkilerinin düzelmesine de yardımcı olacaktır" değerlendirmesinde bulundu.Kolbe, analizini şu şekilde sürdürdü: "Ukrayna'nın Rus işgalini püskürtmek için verdiği umutsuz mücadele, Rus hava hakimiyetine karşı ne kadar dayanabileceğine bağlı. Ukrayna, hava savunma kabiliyetini bir miktar sağlasa da, Rus hava gücünü süresiz olarak bertaraf edecek araçlara sahip değil. Rusya'nın, Ukrayna semalarına hakim olması halinde, Ukrayna kara kuvvetleri son derece savunmasız olacaktır."Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Batı'dan daha fazla uçak ve hava savunması talebinde bulunmuştu. Rusya'nın, Ukrayna'nın batısındaki askeri hava limanlarına ve eğitim sahalarına yönelik hava saldırıları başlatması ve Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergei Ryabkov'un da Batı'dan gelecek silah sevkiyatlarının 'meşru hedefler' olduğu yönündeki uyarısı, Ukrayna'nın daha iyi uzun menzilli, yüksek irtifa hava savunmasına ihtiyacı olduğunu gösteriyor.Halihazırda Belfer Merkezi'nde İstihbarat Projesi Direktörü olarak görev yapan Paul Kolbe, uzun süre CIA'de çalıştı. Kolbe'nin yurt dışı görevleri arasında Sovyetler Birliği, Balkanlar, Güneydoğu Asya, Güney Afrika ve Orta Avrupa bulunuyordu.