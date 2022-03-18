Premier Lig'te ilginç protesto: Kendini kale direğine bağladı!

Everton ile Newcastle United'ı karşı karşıya getiren maçta tribünden sahaya atlayan bir taraftar, kendisini boğazından kale direğine bağladı.

İngiltere Premier Lig'de Everton'ın sahasında Newcastle United'ı konuk ettiği maçta ilginç anlar yaşandı.Goodison Park'ta oynanan mücadelenin 49. dakikasında sahaya giren bir taraftar, plastik kelepçeyle kendisini boğazından kale direğine bağladı.Futbolcular büyük şaşkınlık yaşarken karşılaşmanın hakemi oyunu durdurdu.Güvenlik ve saha görevlileri protestocuyu kale direğinden ayırmak için uzun süre uğraş verdi.Boynundaki kelepçe güçlükle çıkarılan taraftar, görevliler tarafından saha dışına çıkarıldı.Everton 90+9. dakikada bulduğu golle maçı 1-0 kazandı.Protestocunun fosil yakıt kullanımının sona erdirilmesi için böyle bir olaya imza attığı öğrenildi.