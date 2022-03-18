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Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı! Bugün açılıyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya adresi üzerinden bugün açılışını gerçekleştireceği 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili bir video paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan, paylaşımında "Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası" ifadelerini kullandı. Özellikleri itibarıyla "simgelerin köprüsü" olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan "dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü" unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek

Ekleme: 18.03.2022 - 00:46 Güncelleme: 18.03.2022 - 00:56 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı! Bugün açılıyor
Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı geldi. Başkan Erdoğan, sosyal medya üzerinden 'Çanakkale Zaferimizin nişanesi, Türkiye'nin tarihe damgası' ifadeleriyle bir video paylaştı. Muhteşem eser bugün Erdoğan'ın da katılımıyla açılıyor.

MUHTEŞEM ESER BUGÜN AÇILIYOR

'Çanakkale Boğazı'nın gerdanlığı' olarak nitelendirilen 1915 Çanakkale Köprüsü, 18 Mart Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümünde bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan tarafından açılacak.

Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı! Bugün açılıyor

5 BİN 100 PERSONEL GÖREV YAPTI

Asya ile Avrupa kıtalarını Çanakkale Boğazı'nda ilk kez birbirine bağlayan 1915 Çanakkale Köprüsü'nün yapımında, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Karayolları Genel Müdürlüğü görevlilerinin yanı sıra yaklaşık 5 bin 100 personel ve 740 iş makinesi çalıştı.

İstanbul'u Çanakkale'ye, sonrasında da Kuzey Ege'ye bağlayacak Türkiye'nin en prestijli projelerinden köprü ve otoyol bağlantısında açılış için hazırlık yapıldı. Peyzaj çalışmaları kapsamında 516 bin 863 fidan dikilen projenin çevresinde düzenleme yapılarak, köprü üzerindeki bağlantı noktaları ve bariyerler kontrol edildi, eksiklikler giderildi.

AÇILIŞ İÇİN ANLAMLI GÜN SEÇİLDİ

Çanakkale Savaşı kahramanlarından Seyit Onbaşı'nın sırtında taşıdığı top mermisini sembolize eden, 4 kulenin de tepesinde yer alacak, her biri 75 ton ağırlığında ve 20,5 metre yüksekliğindeki 4 top mermisi figürü bulunacak.

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı, bugün Gelibolu Yarımadası'ndaki 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 107. yıl dönümü törenlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılacak.

DÜNYANIN EN UZUN ORTA AÇIKLIKLI KÖPRÜSÜ

Özellikleri itibarıyla 'simgelerin köprüsü' olarak anılan, mühendisliğindeki detaylarla öne çıkan 'dünyanın en uzun orta açıklıklı köprüsü' unvanına sahip 4 bin 608 metre uzunluğundaki 1915 Çanakkale Köprüsü ile iki kıta arasındaki yolculuk süresi 6 dakikaya düşecek.

Malkara-Çanakkale Otoyolu ve 1915 Çanakkale Köprüsü ile Marmara ve Ege bölgelerindeki limanlar, demir yolu ve hava ulaşım sistemlerinin kara yolu ulaşım projeleriyle entegrasyonu sağlanacak, bu bölgelerde ekonomik gelişime ve sanayinin ihtiyaç duyduğu dengeli bir planlama ve yapılanmanın oluşturulmasına imkan sunulacak.

162 BİN KİLOMETRELİK KABLO KULLANILDI

'En'lerin projesi olarak anılan köprünün ana kablosunda dünyanın çevresini 4 kez dönebilecek 162 bin kilometrelik tel kullanıldı. Kule kesonları alan olarak kıyaslandığında bir futbol sahası büyüklüğünü kapsarken köprüde kullanılan 227 bin metreküplük beton ile 100 metrekarelik 5 bin 900 adet dairenin yer aldığı 25 bin nüfuslu bir ilçe kurulabiliyor.

SEMBOLLERLE DOLU

Köprünün 2 bin 23 metrelik orta açıklığı Cumhuriyet'in 100'üncü kuruluş yıl dönümünü, 318 metrelik çelik kuleleri de Çanakkale Deniz Zaferi'nin kazanıldığı 18 Mart 1915'i sembolize ediyor. Kırmızı-beyaz renge sahip kulelerin Türk bayrağını temsil ettiği proje, 334 metreye ulaşan kule yüksekliğiyle dünyanın en yüksek kulelerine sahip asma köprüsü unvanına sahip.
Başkan Erdoğan'dan 1915 Çanakkale Köprüsü paylaşımı! Bugün açılıyor
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