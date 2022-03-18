Adli Tıp Kurumu Sözleşmeli Personel Alımı Ne Zaman? 2022 ATK Personel Alımı Başvuru Şartları

2022 Adli Tip Kurumu Personel Alımı Başvuruları Ne Zaman?



2022 Adli Tıp Kurumu Başvuru Şartları Neler?



2022 yılında Adli Tıp Kurumu tarafından yapılan ilanla personel alımı gerçekleştirileceği belirtiliyor. Bu nedenle en sık aratılanlar arasındanevesoruları yer alıyor. ATK bünyesinde çalışmak isteyen birçok kişi konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.vehakkında daha detaylı bilgi için haberimizin detaylarını inceleyebilirsiniz.2022 Adli Tıp Kurumu personel alımı hakkında en sık aratılan sorulardan birisorusu yer aldı. Bu nedenle ATK’da çalışmak isteyen birçok aday konuyla ilgili araştırmalarını hızlandırdı. 28 Mart Pazartesi günü saat 10.00’da başvurular alınmaya başlayacak. 3 Nisan Pazar günü ise başvurular sona erecek.2022 Adli Tıp Kurumu başvuru şartları birçok kişi tarafından merak ediliyor. Bu nedene en sık aratılanlar arasındasorusu en sık aratılanlar arasında yer alıyor. Adli Tıp Kurumu bünyesinde çalışmak isteyen birçok aday gerekli şartları öğrenmek için arama motorlarına yöneldi. Özel şartlar arasında KPSS şartı yer alıyor. KPSS sınavına giren adayların bu ilana başvurabilmesi için en az 70 puan alması gerekmektedir. İşte Adli Tıp Kurumu personel alımı başvuru şartları şu şekilde sıralanabilir;Genel şartlar:a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,b) Son başvuru günü olan 03 Nisan 2022 tarihinde 657 sayılı Kanunun 40’ıncı maddesindeki yaş şartlarını taşımak ve merkezi sınavın yapıldığı yılın ocak ayının birinci günü itibarıyla 35 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1985 ve sonrası doğumlular müracaat edebilecektir.)Koruma ve Güvenlik Görevlisi ile İnfaz ve Koruma Memuru pozisyonu için merkezi sınavın (KPSS-2020) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü itibarıyla 30 yaşını bitirmemiş olmak. (01 Ocak 1990 ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.)c) Askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş olmak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş ya da yedek sınıfa geçirilmiş olmak,ç) 657 sayılı Kanunun değişik 48/1-A/5 bendinde sayılan suçlardan mahkûm olmamak,d) 657 sayılı Kanunun 53’üncü maddesi hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak,e) Kamu haklarından mahrum olmamak,f) Son müracaat tarihi itibarıyla atanılacak pozisyon için gerekli öğrenim niteliğini taşıyor olmak.g) Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması sonucu olumlu olmak.veiçin detayları sizler için derledik. Konuyla ilgili güncel gelişmelerden haberdar olmak için sitemizi takip edebilirsiniz.